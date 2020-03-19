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19 марта • обновлено в 17:53
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В деле по долгам Заворотнюк случился неожиданный поворот

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Дело российской актрисы Анастасии Заворотнюк по налоговой задолженности на сумму около 25 тысяч рублей закрыли.

Об этом сообщает "Комсомольская Правда". По словам издания, причиной тому послужило то, что судебные приставы не смогли установить местонахождение знаменитости или ее имущества. Однако отмечается: это не значит, что Заворотнюк простили долги.

Анастасия Заворотнюк

Анастасия Заворотнюк

Фото: clutch.ua

"Законом предусмотрен срок исполнительного производства в два месяца. За это время пристав должен осуществить поиск должника, его имущества, сведений о счетах и начать взыскивать деньги. Очень часто приставы через два месяца возвращают исполнительный лист, ссылаясь на п.3 ч.1 ст. 46. Но по закону после возврата взыскатель (в этом случае – Налоговая служба. - Ред.) вправе подать его заново хоть на следующий день. Таким образом, процесс возврата долгов будет продолжаться. Дело как закрыли, так и откроют заново", – объяснил адвокат Сергей Жорин.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 76-летней мама Анастасии Заворотнюк Валентина Борисовна также задолжала налоговой 45713 рублей за квартиру в Москве.

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Автор
Кристина Долматова
Персона
Анастасия Заворотнюк
Место
Россия
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