В Дании загорелся самолет певицы Pink: фото

Самолет с командой американской поп-исполнительницы Pink загорелся при посадке в датском городе Тирструпе.
Как сообщает CBS News, на борту частного авиалайнера Cessna 560XL находилось десять человек. В частности, четверо американцев, двое австралийцев и один британец. Самой певицы в самолете не было.
Pink
Фото из Instagram
Фото: cbsnews.com
По данным представителей Pink, никто из пассажиров самолета не пострадал. Также сообщается, что концерт певицы в Тирструпе после происшествия отменен не будет.
Фото: cbsnews.com
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Pink госпитализировали в Сиднее (Австралия) в преддверии запланированного концерта. Причиной госпитализации стала вирусная инфекция.
Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram