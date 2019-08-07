В Дании загорелся самолет певицы Pink: фото

Самолет с командой американской поп-исполнительницы Pink загорелся при посадке в датском городе Тирструпе.

Как сообщает CBS News, на борту частного авиалайнера Cessna 560XL находилось десять человек. В частности, четверо американцев, двое австралийцев и один британец. Самой певицы в самолете не было.

Pink Фото из Instagram

Фото: cbsnews.com

По данным представителей Pink, никто из пассажиров самолета не пострадал. Также сообщается, что концерт певицы в Тирструпе после происшествия отменен не будет.

Фото: cbsnews.com

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Pink госпитализировали в Сиднее (Австралия) в преддверии запланированного концерта. Причиной госпитализации стала вирусная инфекция.

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