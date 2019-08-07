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В Дании загорелся самолет певицы Pink: фото

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Самолет с командой американской поп-исполнительницы Pink загорелся при посадке в датском городе Тирструпе.

Как сообщает CBS News, на борту частного авиалайнера Cessna 560XL находилось десять человек. В частности, четверо американцев, двое австралийцев и один британец. Самой певицы в самолете не было.

В Дании загорелся самолет певицы Pink: фото

Pink

Фото из Instagram

В Дании загорелся самолет певицы Pink: фото

Фото: cbsnews.com

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По данным представителей Pink, никто из пассажиров самолета не пострадал. Также сообщается, что концерт певицы в Тирструпе после происшествия отменен не будет.

В Дании загорелся самолет певицы Pink: фото

Фото: cbsnews.com

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Pink госпитализировали в Сиднее (Австралия) в преддверии запланированного концерта. Причиной госпитализации стала вирусная инфекция.

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Персона
певица Pink
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