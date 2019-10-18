В честь группы MOZGI назвали звезду в космосе

Новая звезда MOZGI появилась в Украинском астрономическом каталоге в день выхода пятого юбилейного альбома группы. Middle Finger – мультиязыковой edm-альбом, в который вошло 9 треков и 7 скитов.

К пятилетию группы бесстрашные украинские космонавты Потап, Позитив, Дядя Вадя и DJ Bloodless отправились в увлекательное музыкальное приключение на ракете Middle Finger.

Звездная межгалактическая миссия улетела далеко от Земли, чтобы передать привет из будущего. Музыкальная энергия MOZGI – это их оружие, с помощью которого они спасают планету.

Во время своего музыкального космического путешествия в новом альбоме MOZGI устанавливают связь с другой планетной цивилизацией, знакомятся с мэром Марса, встречают израильский корабль, делятся земными мечтами, скучают по дому, звонят по межгалактическому мобильному любимым. И главное – рассказывают и показывают всему миру, какая Украина красивая!

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