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''В чем мать родила'': российская знаменитость похвасталась пикантными фото

4.1тЧитать материал на украинском

Российская актриса и телеведущая Анфиса Чехова снова балует подписчиков в Instagram пикантными фото с курорта на Мальдивах.

Опубликовав недавно серию горячих снимков, знаменитость снова стала позировать перед камерой. На личной странице в соцсети Чехова похвасталась серией новых фотографий, на которых позирует в белье.

''В чем мать родила'': российская знаменитость похвасталась пикантными фото

Фото: instagram.com/achekhova

"Мальдивы, конечно, пропитаны эротикой насквозь. Несмотря на то, что это глубоко мусульманская страна, здесь на островах так уединенно, что хочется сливаться с природой и ходить в чем мать родила", — призналась телеведущая.

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Менее чем за час после публикации снимки Чеховой собрали более 20 тыс. лайков. Фолловеры звезды восхищались ее внешностью.

''В чем мать родила'': российская знаменитость похвасталась пикантными фото

Фото: instagram.com/achekhova

''В чем мать родила'': российская знаменитость похвасталась пикантными фото

Фото: instagram.com/achekhova

"Шикарная женщина", "Божественно", "Очень красиво", "Анфиса, вы огонь просто", — указали под снимками 41-летней Чеховой.

Как сообщал OBOZREVATEL, Чехова является одной из тех звезд РФ, которые часто радуют поклонников снимками пышного бюста.

Стоит отметить, что огромная часть мужского населения страны и некоторые женщины страстно любят. Она вела когда-то передачу "Секс с Анфисой Чеховой", в которой откровенно обсуждились проблемы и новинки в интимной жизни.

Про свой идеальный секс она рассказала в сентябре 2018 года, отметив, что он был связан с весом.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Персона
Анфиса Чехова
Теги
InstagramНовости России
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