В Британии умер звезда "Звездных воен" и "бондианы"

В Великобритании на 90-м году жизни скончался канадский актер Шэйн Риммер, известный по фантастической саге "Звездные войны" и фильмах о Джеймсе Бонде.

Об этом сообщил в Twitter британский продюсер и режиссер Джерри Андерсон.

"Печальная новость о том, что умер Шейн Риммер, стала настоящим шоком для всех нас в Anderson Entertainment. Мы выражаем наши соболезнования семье и друзьям Шейна", — написал он.

Шэйн Риммер в фильме о Джеймсе Бонде twitter.com/007

Смерть Риммера подтвердила также его вдова Шейла. Причина ухода актера из жизни пока не называется.

Шэйн Риммер родился в Канаде, однако в 1950-х переехал в Великобританию, где и получил первую известность благодаря озвучке мультсериала "Thunderbirds".

Шэйн Риммер Seldon.News

Фильмография актера насчитывает более ста картин. Всеобщую популярность ему принесли роли в саге о Джеймсе Бонде ( "Шпион, который меня любил", "Бриллианты навсегда", "Живешь только дважды") и в четвертом эпизоде "Звездных воен".

Кроме этого, Риммер снялся в первых трех фильмах о Супермене.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее знаменитый актер Люк Перри, звезда популярного сериала 90-х "Беверли-Хиллз, 90210", умер после инсульта.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!