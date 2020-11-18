В Британии умер 14-летний участник кулинарного шоу 'МастерШеф'

14-летний участник детского кулинарного шоу MasterChef Junior Бен Уоткинс (Ben Watkins) умер после борьбы с раком.

Страшную болезнь у него диагностировали в 13 лет, пишет "Daily Star".

Как стало известно, подросток оказался одним из шести человек в мире, кто страдал от ангиоматоидной злокачественной фиброзной гистиоцитомы.

По словам родственников мальчика, он был сильным и боролся с болезнью до конца.

"Когда о редкой болезни Бена узнал весь мир, он был так воодушевлен поддержкой, которую получил со всех уголков земного шара, особенно из его родного города Гэри, штат Индиана", – рассказали близкие Бена.

Стоит отметить, что Бен Уоткинс стал популярен после участия в шестом сезоне MasterChef Junior.

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