В Берлине вручили премию European Film Awards: названы победители

В Западном Берлине состоялась церемония вручении премии European Film Awards.

Из-за пандемии коронавируса организаторы церемонии решили не откладывать награждение. Событие провели в онлайн-режиме 12 декабря.

Так, в номинации "Лучшая картина года" стала датская трагикомедия Томаса Винтерберга "Еще по одной". Актер, который сыграл главную роль в этом фильме Мадс Миккельсен, также получил премию в категории "Лучший актер". А сам руководителя картины Томас Винтерберг отметили как лучшего режиссера.

Также в номинации "Лучшая актриса" на церемонии European Film Awards назвали немецкую артистку Паулу Бер за роль в фильме "Ундина".

Европейские академики также отметили на церемонии премии фильм ленту-расследование "Коллектив" как один из лучших документальных фильмов.

Приз международной федерации кинопрессы (FIPRESCI) получила картина "Соле" режиссера Карло Сирони.

Кроме того, во время онлайн-награждения European Film Awards стало известно о том, что для известного немецкого кинорежиссера Вима Вендерса, который также выступал в качестве президента Европейской киноакадемии, эта церемония стала последней. Поблагодарить режиссера за вклад в киноискусство подключилась и Ангела Меркель.

German Chancellor Angela Merkel thanks Wim Wenders and Marion Döring for the essential work they have done for European culture over the years. #efa2020 pic.twitter.com/03pEqdA2zY