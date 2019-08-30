В белье и на каблуках: Ирина Шейк взбудоражила поклонников пикантным видео

Российская модель Ирина Шейк, которая недавно рассталась с актером Брэдли Купером, взбудоражила сеть пикантным роликом.

Соответствующее видео звезда опубликовала в своих Instagram. Она прошлась на улице, как по подиуму, в очень экстравагантном образе (чтобы посмотреть, проскролльте до конца страницы).

Ирина Шейк instagram/irinashayk

В частности, Шейк была одета в черные колготки в мелкий горошек, стринги, бюстгалтер и глянцевую куртку. Образ украшали высокие каблуки и красная помада. Поклонников буквально свели с ума походка и взгляд пантеры.

Ирина Шейк в пикантном образе Кадр из видео

"Превосходно", "Черт побери", "Королева", "Лучшая модель в мире", "В какой-то момент поймал себя на том, что посмотрел это раз 20", – отреагировали поклонники.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Шейк снялась в откровенной фотосессии с совершенно голой грудью, вызвав ажиотаж горячими снимками.

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