В Америке выбрали новую "Мисс США": в сети разгорелся скандал из-за одной детали

В Америке провели общенациональный конкурс красоты "Мисс США". Победительницей стала 22-летняя Ася Брэнч – представительница штата Миссисипи.

За всю историю конкурса она является первой афроамериканкой, завоевавшей титул "Мисс Миссисипи США", пишет "The Daily Beast".

Так, Брэнч выступает за то, чтобы американцам разрешили владеть оружием, но девушка призывает усилить меры по обучению людей безопасному с ним обращению, обязав их проходить специальные курсы.

22-летняя "Мисс США" Ася Брэнч Твиттер Аси Брэнч

Также известно, что Ася выступает за тюремную реформу в стране, но при этом ее отец сидит в тюрьме и выйдет на свободу в 2022 году.

22-летняя "Мисс США" Ася Брэнч выступает за тюремную реформу в стране "The Daily Beast"

В сети некоторые пользователи остались недовольными победой девушки. Это связано с тем, что новая "Мисс США" в качестве "Мисс Миссисипи" принимала участие во встрече с президентом Дональдом Трампом по поводу вышеуказанной реформы. Также она пела национальный гимн на одном из митингов Трампа.

22-летняя "Мисс США" Ася Брэнч "The Daily Beast"

Как сообщал OBOZREVATEL, бывшую мисс США, которая ушла в рестлинг, обвинили в избиении бойфренда.