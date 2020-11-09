В Америке умер популярный ведущий с украинскими корнями Алекс Требек

В США на 80 году жизни скончался популярный тележурналист украинского происхождения Алекс Требек.

Причиной смерти стало заболевание – рак печени. У знаменитости была четвертая стадия. Об этом сообщила пресс-служба шоу "Jeopardy!" на странице в Twitter.

Как стало известно, Требек "мирно скончался дома" в окружении семьи и друзей в Лос-Анджелесе.

Напомним, Алекс Требек был бессменным ведущим данного игрового шоу с 1984 года. Он получил множество наград и премий.

Умер тележурналист украинского происхождения Алекс Требек ABC News

Также известно, что звезда родился в Канаде. Его отец Джордж Эдвард Требек (настоящая фамилия Теребейчук) был украинским иммигрантом и уроженцем села Нуйно. А мать Алекса была канадкой с французскими корнями.

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