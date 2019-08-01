"В активном поиске": разведенная Каминская сверкнула обнаженным телом и возбудила сеть

Известная украинская певица Слава Каминская, которая недавно развелась с пластическим хирургом Эдгаром, взбудоражила поклонников горячими фото в купальнике.

Звезда зажгла с друзьями в греческом отеле, а снимками решила поделиться на своей странице в Instagram.

Каминская, в свойственной ей форме, с юмором решила описать горячие кадры. "Тушка гриль", "С пылу с жару… Вам может так не казаться, мне кажется, что я – богиня", " Изображаю телочку. Типа, секси-чика", – пошутила артистка.

Каминская на шезлонге засветила грудь instagram /babaslavka

На кадрах она позировала в купальнике, который практически не было видно, особенно сзади, продемонстрировав упругие ягодицы, роскошный бюст и отличный пресс. Поклонники были в восторге от обнаженного тела Каминской. Многие тоже решили ответить ей с юмором.

"Фото под названием "в активном поиске", "Таки да – секси", "Красотка", "Богиня", "Баба огонь", "Очень секс", – написали возбужденные фанаты.

Каминская вылезает из бассейна instagram /babaslavka

Каминская развлекается instagram /babaslavka

Каминская растянулась на солнце instagram /babaslavka

Как сообщал OBOZREVATEL, информация о разводе Славы и Эдгара появилась 5 июня. На сайте суда было зафиксировано, что заседание запланировано на 12 июня, а документы подавал Эдгар Каминский.

В суд пришел только адвокат Эдгара. Было решено провести следующее заседание 1 июля. Сторона Славы заявила, что хочет решить споры мирным путем. 2 июля стало известно, что супруги окончательно расстались. А Каминская позже отправилась в Свято-Успенский Одесский Патриарший монастырь.

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