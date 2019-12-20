"В 90-е так разводили людей на деньги": Пригожин атаковал сестру Фриске, которая стала ее копией

Российский продюсер Иосиф Пригожин резко высказался о сестре Жанны Фриске Наталье, которая решила покорять шоу-бизнес.

Так, недавно женщина презентовала свою новую песню. Ради премьеры Наталья сделала новую прическу и надела эффектное платье, став точной копией своей знаменитой сестры. В комментарии КП Пригожин прокомментировал перевоплощение Фриске.

Иосиф Пригожин cosmo.ru

В частности, продюсер скептически настроен по поводу карьеры Натальи в шоу-бизнесе.

"Я столько лет работаю и все равно не устаю удивляться тому, что творится в шоу-бизнесе. Понятно, что ей никто не может запретить использовать фамилию Фриске или повторить ее образ. Более того, всегда найдутся подпевалы, которые посоветуют это сделать, ведь стать копией — это самая простая бизнес-модель, легкий способ заработка. Вот только заменить ушедшую Жанну будет очень сложно, потому что она оригинал, она сама себя сделала", — говорит Пригожин.

"И выжимать по капле из ее популярности — это просто смешно! Знаете, это похоже на игру в наперстки. В девяностые наперсточники так разводили людей на деньги, а сегодня это делают в шоу-бизнесе", — дабавил продюсер.

Наталья Фриске Instagram Натальи Фриске

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Дмитрий Шепелев, рассказал о том, что отец его покойной супруги певицы Жанны Фриске, хотел убить его. В интервью журналистке Ксении Собчак телеведущий заявил, что Владимир Фриске угрожал ему пистолетом.

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