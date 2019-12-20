Главная Новости
20 декабря • обновлено в 10:27
МоваЯзык
Спорт Lady

/ Люди

"В 90-е так разводили людей на деньги": Пригожин атаковал сестру Фриске, которая стала ее копией

875
Читать материал на украинском

Российский продюсер Иосиф Пригожин резко высказался о сестре Жанны Фриске Наталье, которая решила покорять шоу-бизнес.

Так, недавно женщина презентовала свою новую песню. Ради премьеры Наталья сделала новую прическу и надела эффектное платье, став точной копией своей знаменитой сестры. В комментарии КП Пригожин прокомментировал перевоплощение Фриске.

Иосиф Пригожин

Иосиф Пригожин

cosmo.ru

Новости
"Смешные деньги!" Пригожин заступился за Ротару из-за гонораров в России

В частности, продюсер скептически настроен по поводу карьеры Натальи в шоу-бизнесе.

"Я столько лет работаю и все равно не устаю удивляться тому, что творится в шоу-бизнесе. Понятно, что ей никто не может запретить использовать фамилию Фриске или повторить ее образ. Более того, всегда найдутся подпевалы, которые посоветуют это сделать, ведь стать копией — это самая простая бизнес-модель, легкий способ заработка. Вот только заменить ушедшую Жанну будет очень сложно, потому что она оригинал, она сама себя сделала", — говорит Пригожин.

"И выжимать по капле из ее популярности — это просто смешно! Знаете, это похоже на игру в наперстки. В девяностые наперсточники так разводили людей на деньги, а сегодня это делают в шоу-бизнесе", — дабавил продюсер.

Наталья Фриске

Наталья Фриске

Instagram Натальи Фриске

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Дмитрий Шепелев, рассказал о том, что отец его покойной супруги певицы Жанны Фриске, хотел убить его. В интервью журналистке Ксении Собчак телеведущий заявил, что Владимир Фриске угрожал ему пистолетом.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Автор
Анна Михно
Персоны
Наталья Фриске Иосиф Пригожин
Место
Россия
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
3
1
Смешно
1
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости шоу

Топ-публикации

Топ-блоги