В 7-м выпуске "Холостячки" Мишина назвала фаворита на проекте

В седьмом выпуске шоу "Холостячка" главная героиня Ксения Мишина назвала своего фаворита. Главным претендентом на победу в проекте, по ее словам, является предприниматель Алексей Тригубенко.

Так, в эфире телеканала СТБ актриса призналась, что первым в ее "топ-листе" стал именно этот участник, потому что он больше остальных заслуживает серьезных отношений. Подробнее об этом – читайте на OBOZREVATEL.

К такому выводу Мишина пришла после откровенного разговора с мужчинами о чувствах и планах на будущее, который состоялся в начале седьмого эфира. Все подробности выпуска читайте по ссылке.

Мишина назвала Тригубенко своим фаворитом. Instagram "Холостячки"

"Леша – первое место в моем топ-листе. Он заслуживает любви и победы. Он глубокий и серьезный, не выкидывает каких-то шуточек и не скрывает чувств", – высказалась Ксения Мишина.

Несмотря на выраженное восхищение, артистка во время одного из следующих испытаний отправилась в гости к сопернику Алексея – Александру Эллерту. Во время свидания, они несколько раз страстно поцеловались, а также девушка отметила, что влюблена и именно рядом с ним чувствует себя максимально комфортно.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети появились фото, на которых Ксению Мишину запечатлели в объятиях участника Евгения Ковтуненко. Кадр был сделан уже после съемок проекта и спровоцировал слухи о том, что якобы именно его Ксения выбрала в финале. Артистка объяснила инцидент в одном из своих интервью.