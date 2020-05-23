"В 50 лет я стал бомжом": актер Александр Мохов сделал откровенное признание

Российский актер Александр Мохов рассказал, как в 50 лет стал "бомжом" после двух разводов.

Так, по словам артиста, он отдавал все совместно нажитое имущество своим бывшим женам, а сам снимал однокомнатную квартиру. Об этом он сообщил в программе Агаты Муцениеце "Честный развод" (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Александр Мохов Скриншот с видео

"Я все отдавал женам. Как-то поймал себя на мысли, что в 50 лет стал бомжом. Снимал квартирку однокомнатную, которую называл камерой хранения. И вдруг задумался: "А не дай Бог заболею, что-то случится. Где мне жить?" – сказал Мохов.

Актер Александр Мохов был женат трижды. С первой супругой Татьяной артист прожил в браке 18 лет, а со второй супругой актрисой Дарьей Калмыковой – 12 лет. Третий раз Александр Мохов женился на 28-летней Ирине Огородник. В новом браке, по признанию актера, он обрел счастье.

Александр Мохов с бывшими женами Татьяной и Дарьей Калмыковой

Александр Мохов с женой Ириной и сыном Фото: starhit.ru

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