"Уже все похоронили": появились новые данные о состоянии Алибасова

Известный российский музыкант и продюсер Бари Алибасов, о смерти которого сообщали СМИ, находится в состоянии медикаментозного сна, а не в коме.
Об этом рассказал его сын Бари Алибасов-младший в комментарии Daily Storm, уточнив, что понятия не имеет о новом завещании (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).
"Понятия не имею, о чем речь идет, он мне ничего про это не говорил. Он спит, я вышел из его палаты час назад. Он со вчерашнего вечера (5 июня. – ред.) в сознание не приходил. Я у него вчера был, он спать лег и ближайшие два дня, скорее всего, не проснется, он под лекарствами", — рассказал он.
Бари Алибасов в больнице
Говорит Москва (фото PR-агентства "Красное Слово")
Уточняется, что музыканты группы "На-На" рассказали, что продюсер будет жить, несмотря на то, что его "все похоронили". "Сейчас он находится в медикаментозном сне. Это не кома, не искусственная кома. Ему два дня нужно поспать", — пояснил участник коллектива Владимир Политов.
По данным издания, он подтвердил информацию о завещании, согласно которому, коллектив получает права на свое творческое наследие.
Бари Алибасов
Фото: dnpr.com.ua
Как сообщал OBOZREVATEL,
4 июня Бари Алибасов в тяжелом состоянии был экстренно госпитализирован в Москве. Он отравился средством для промывки труб и получил сильный ожог пищевода.
Позже появилось видео госпитализации пострадавшего. Он получил четвертую степень ожога желудка.
На следующее утро Алибасов находился в сознании и даже пытался шутить, хотя ему тяжело было разговаривать.
Врачи рассказали, что лечение может затянуться, так как у него началась общая интоксикация, потому что жидкость всасывалась в кровь.
Вечером, 5 июня, ряд Telegram-каналов распространил информацию, что продюсер умер, но его менеджер и сын дали опровержение. Также сообщалось, что он впал в кому.
Участник группы "На-На" Владимир Левкин рассказал, что пострадавший нуждается в операции на желудке, но вмешательство пока что невозможно.
6 июня появилась информация, что Алибасов переписал завещание.
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