ГлавнаяНовости
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
пледа Венето «Прикосновение природы» Участвовать
Приз
Конкурс
Регистрация
СпортLady

/Люди

"Уже все похоронили": появились новые данные о состоянии Алибасова

1.6тЧитать материал на украинском

Известный российский музыкант и продюсер Бари Алибасов, о смерти которого сообщали СМИ, находится в состоянии медикаментозного сна, а не в коме.

Об этом рассказал его сын Бари Алибасов-младший в комментарии Daily Storm, уточнив, что понятия не имеет о новом завещании (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Понятия не имею, о чем речь идет, он мне ничего про это не говорил. Он спит, я вышел из его палаты час назад. Он со вчерашнего вечера (5 июня. – ред.) в сознание не приходил. Я у него вчера был, он спать лег и ближайшие два дня, скорее всего, не проснется, он под лекарствами", — рассказал он.

Бари Алибасов в больнице

Бари Алибасов в больнице

Говорит Москва (фото PR-агентства "Красное Слово")

Новости
Горбачева госпитализировали в больницу: что известно

Уточняется, что музыканты группы "На-На" рассказали, что продюсер будет жить, несмотря на то, что его "все похоронили". "Сейчас он находится в медикаментозном сне. Это не кома, не искусственная кома. Ему два дня нужно поспать", — пояснил участник коллектива Владимир Политов.

По данным издания, он подтвердил информацию о завещании, согласно которому, коллектив получает права на свое творческое наследие.

Бари Алибасов

Бари Алибасов

Фото: dnpr.com.ua

Как сообщал OBOZREVATEL,

  • 4 июня Бари Алибасов в тяжелом состоянии был экстренно госпитализирован в Москве. Он отравился средством для промывки труб и получил сильный ожог пищевода.

  • Позже появилось видео госпитализации пострадавшего. Он получил четвертую степень ожога желудка.

  • На следующее утро Алибасов находился в сознании и даже пытался шутить, хотя ему тяжело было разговаривать.

  • Врачи рассказали, что лечение может затянуться, так как у него началась общая интоксикация, потому что жидкость всасывалась в кровь.

  • Вечером, 5 июня, ряд Telegram-каналов распространил информацию, что продюсер умер, но его менеджер и сын дали опровержение. Также сообщалось, что он впал в кому.

  • Участник группы "На-На" Владимир Левкин рассказал, что пострадавший нуждается в операции на желудке, но вмешательство пока что невозможно.

  • 6 июня появилась информация, что Алибасов переписал завещание.

Все самое интересное из жизни Меган Маркл - читайте у нас в Instagram!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Персона
Бари Алибасов
Место
РоссияМосква
Теги
шоу-бизнесНовости России
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
6
7
Смешно
0
Интересно
4
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel