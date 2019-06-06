"Уже все похоронили": появились новые данные о состоянии Алибасова

Известный российский музыкант и продюсер Бари Алибасов, о смерти которого сообщали СМИ, находится в состоянии медикаментозного сна, а не в коме.

Об этом рассказал его сын Бари Алибасов-младший в комментарии Daily Storm, уточнив, что понятия не имеет о новом завещании (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Понятия не имею, о чем речь идет, он мне ничего про это не говорил. Он спит, я вышел из его палаты час назад. Он со вчерашнего вечера (5 июня. – ред.) в сознание не приходил. Я у него вчера был, он спать лег и ближайшие два дня, скорее всего, не проснется, он под лекарствами", — рассказал он.

Бари Алибасов в больнице Говорит Москва (фото PR-агентства "Красное Слово")

Уточняется, что музыканты группы "На-На" рассказали, что продюсер будет жить, несмотря на то, что его "все похоронили". "Сейчас он находится в медикаментозном сне. Это не кома, не искусственная кома. Ему два дня нужно поспать", — пояснил участник коллектива Владимир Политов.

По данным издания, он подтвердил информацию о завещании, согласно которому, коллектив получает права на свое творческое наследие.

Бари Алибасов Фото: dnpr.com.ua

Как сообщал OBOZREVATEL,

4 июня Бари Алибасов в тяжелом состоянии был экстренно госпитализирован в Москве. Он отравился средством для промывки труб и получил сильный ожог пищевода.

Позже появилось видео госпитализации пострадавшего. Он получил четвертую степень ожога желудка.

На следующее утро Алибасов находился в сознании и даже пытался шутить, хотя ему тяжело было разговаривать.

Врачи рассказали, что лечение может затянуться, так как у него началась общая интоксикация, потому что жидкость всасывалась в кровь.

Вечером, 5 июня, ряд Telegram-каналов распространил информацию, что продюсер умер, но его менеджер и сын дали опровержение. Также сообщалось, что он впал в кому.

Участник группы "На-На" Владимир Левкин рассказал, что пострадавший нуждается в операции на желудке, но вмешательство пока что невозможно.

6 июня появилась информация, что Алибасов переписал завещание.

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