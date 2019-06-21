"Уже подали на развод": Тодоренко рассказала об отношениях с мужем

Украинская певица и ведущая Регина Тодоренко, которая живет и работает в России, рассказала о своих взаимоотношениях с мужем певцом Владом Топаловым.

Так, на своей странице в Instagram она разместила совместный снимок, и отметила, что "любит и ненавидит своего супруга одновременно".

Регина Тодоренко и Влад Топалов instagram.com/reginatodorenko

"Развод! Глупости, любовь нужно ростить, ухаживать, обладать учиться. Вы классные", "Ей что на ногу наступил?", "Оооо! Знакомо. Скорпион в деле?", "Топалов так постарел", "А сколько ему реально лет? Вид у него конечно жуть", - пишут в сети.

Отметим, что сама Тодоренко в переписке в поклонницей написала, что они с Топаловым "уже подали на развод".

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, Тодоренко удивила поклонников пикантным фото. Артистка похвасталась своими формами и аппетитной фигурой, представ перед камерами в откровенном бикини. Многие поклонники Регины отметили, что на фотографии присутствует слишком много фотошопа и артистка выглядит неестественно.

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