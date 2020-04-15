Известный российский комик Александр Гудков жестко высказался о России. Артист сравнил страну с круассаном, который черствеет.

Об этом он заявил в интервью журналистке Ксении Собчак (Чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

"Россия - это круассанчик, который не печется, а черствеет. Чтобы было не так, нужно выпечь новый. Этот уже не спасти, лучше "резать, не дожидаясь перитонита". По мне, это конечно радикальный метод, лучше убрать на пути к ожиданию гниения, чем ждать, когда этот нарыв сам разорвется", - заявил комик.

Как ранее писал OBOZREVATEL, Гудков высказался о том, что произойдет с юмором в РФ. Так, он отметил, что в будущем "гайки закрутят еще больше".

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