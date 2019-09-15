Уже не может дышать: СМИ сообщили о резком ухудшении состояния Заворотнюк

Российскую актрису, звезду сериала "Моя прекрасная няня" Анастасию Заворотнюк, которая находится в реанимации, предположительно, из-за рака головного мозга, подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.
Об этом сообщает Telegram-канал Mash. Состояние артистки снова ухудшилось.
"Анастасия уже не может дышать самостоятельно, врачам пришлось подключить её к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Состояние поддерживают с помощью медикаментов", – сообщил источник.
Заворотнюк подключили к аппарату ИВЛ
gazeta.ru
Отмечается, что на фоне болезни у Заворотнюк развился отек мозга и многочисленные осложнения, спецтерапия и хирургическое вмешательство при этом ей противопоказаны.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В СМИ распространили информацию, что у Заворотнюк диагностировали онкологическое заболевание – опухоль головного мозга.
Позже стало известно, что артистка отменила спектакли в театре и перестала появляться на светских мероприятиях.
Соседи рассказали о шокирующем внешнем виде актрисы и сообщили о ее госпитализации.
Позже стало известно, что Заворотнюк попала в реанимацию в крайне тяжелом состоянии. По данным СМИ, ее ввели в медикаментозную кому.
На фоне болезни у нее развился частичный паралич правой части тела.
Нейрохирург Вячеслав Рак прокомментировал информацию о том, что актрису могли отключить от интенсивной терапии.
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