Главная Новости
15 сентября • обновлено в 11:27
МоваЯзык
Спорт Lady

/ Люди

Уже не может дышать: СМИ сообщили о резком ухудшении состояния Заворотнюк

2.2т Читать материал на украинском

Российскую актрису, звезду сериала "Моя прекрасная няня" Анастасию Заворотнюк, которая находится в реанимации, предположительно, из-за рака головного мозга, подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Об этом сообщает Telegram-канал Mash. Состояние артистки снова ухудшилось.

"Анастасия уже не может дышать самостоятельно, врачам пришлось подключить её к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Состояние поддерживают с помощью медикаментов", – сообщил источник.

Новости
Неизлечимо: врач сообщил тревожные новости о состоянии Заворотнюк

Заворотнюк подключили к аппарату ИВЛ

Заворотнюк подключили к аппарату ИВЛ

gazeta.ru

Отмечается, что на фоне болезни у Заворотнюк развился отек мозга и многочисленные осложнения, спецтерапия и хирургическое вмешательство при этом ей противопоказаны.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Кто из звезд ждет пополнения, а кто развелся - читайте в нашем Instagram!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Персона
Анастасия Заворотнюк
Место
Россия
Тег
Новости России
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
8
0
Смешно
0
Интересно
9
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel