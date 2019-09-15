Уже не может дышать: СМИ сообщили о резком ухудшении состояния Заворотнюк

Российскую актрису, звезду сериала "Моя прекрасная няня" Анастасию Заворотнюк, которая находится в реанимации, предположительно, из-за рака головного мозга, подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Об этом сообщает Telegram-канал Mash. Состояние артистки снова ухудшилось.

"Анастасия уже не может дышать самостоятельно, врачам пришлось подключить её к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Состояние поддерживают с помощью медикаментов", – сообщил источник.

Заворотнюк подключили к аппарату ИВЛ gazeta.ru

Отмечается, что на фоне болезни у Заворотнюк развился отек мозга и многочисленные осложнения, спецтерапия и хирургическое вмешательство при этом ей противопоказаны.

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