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''Уже не холостой'': Шнуров сделал громкое заявление о своей свадьбе

2.2тЧитать материал на украинском

Скандальный российский музыкант, лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров заинтриговал поклонников новым стихотворением. В нем он заявил, что "уже не холостой".

Фолловеры Шнурова предположили, что слухи о его женитьбе являются правдой. Фото музыкант расположил на своей странице в Instagram.

''Уже не холостой'': Шнуров сделал громкое заявление о своей свадьбе

Выпивая с тобой третью стопку,

Говорил себе, - не торопись, постой.

А потом схватил тебя за попку.

Глядь, опять уже не холостой.

Как обычно было не спокойно,

Расширялся блок, который НАТО,

Колебался курс рубля, биткойна,

Только я стабильно пьяно и женато.

Спросят, - мало тебе было баб ли?

Нет, полно, но есть один пустяк.

Я люблю. Одни и те же грабли.

Что-то я никак не холостяк

Пользователи сети поздравили Сергея Шнурова.

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''Уже не холостой'': Шнуров сделал громкое заявление о своей свадьбе
''Уже не холостой'': Шнуров сделал громкое заявление о своей свадьбе

Выпивая с тобой третью стопку, Говорил себе, - не торопись, постой. А потом схватил тебя за попку. Глядь, опять уже не холостой. Как обычно было не спокойно, Расширялся блок, который НАТО, Колебался курс рубля, биткойна, Только я стабильно пьяно и женато. Спросят, - мало тебе было баб ли? Нет, полно, но есть один пустяк. Я люблю. Одни и те же грабли. Что-то я никак не холостяк.

Публикация от Shnurov Sergey (@shnurovs)

Как ранее писал OBOZREVATEL, Шнуров ответил на заявление Путина о ядерной войне.

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