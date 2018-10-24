''Уже не холостой'': Шнуров сделал громкое заявление о своей свадьбе

Скандальный российский музыкант, лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров заинтриговал поклонников новым стихотворением. В нем он заявил, что "уже не холостой".

Фолловеры Шнурова предположили, что слухи о его женитьбе являются правдой. Фото музыкант расположил на своей странице в Instagram.

Выпивая с тобой третью стопку,

Говорил себе, - не торопись, постой.

А потом схватил тебя за попку.

Глядь, опять уже не холостой.

Как обычно было не спокойно,

Расширялся блок, который НАТО,

Колебался курс рубля, биткойна,

Только я стабильно пьяно и женато.

Спросят, - мало тебе было баб ли?

Нет, полно, но есть один пустяк.

Я люблю. Одни и те же грабли.

Что-то я никак не холостяк

Пользователи сети поздравили Сергея Шнурова.

Как ранее писал OBOZREVATEL, Шнуров ответил на заявление Путина о ядерной войне.