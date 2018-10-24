''Уже не холостой'': Шнуров сделал громкое заявление о своей свадьбе

Скандальный российский музыкант, лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров заинтриговал поклонников новым стихотворением. В нем он заявил, что "уже не холостой".
Фолловеры Шнурова предположили, что слухи о его женитьбе являются правдой. Фото музыкант расположил на своей странице в Instagram.
Выпивая с тобой третью стопку,
Говорил себе, - не торопись, постой.
А потом схватил тебя за попку.
Глядь, опять уже не холостой.
Как обычно было не спокойно,
Расширялся блок, который НАТО,
Колебался курс рубля, биткойна,
Только я стабильно пьяно и женато.
Спросят, - мало тебе было баб ли?
Нет, полно, но есть один пустяк.
Я люблю. Одни и те же грабли.
Что-то я никак не холостяк
Пользователи сети поздравили Сергея Шнурова.
Выпивая с тобой третью стопку, Говорил себе, - не торопись, постой. А потом схватил тебя за попку. Глядь, опять уже не холостой. Как обычно было не спокойно, Расширялся блок, который НАТО, Колебался курс рубля, биткойна, Только я стабильно пьяно и женато. Спросят, - мало тебе было баб ли? Нет, полно, но есть один пустяк. Я люблю. Одни и те же грабли. Что-то я никак не холостяк.
Как ранее писал OBOZREVATEL, Шнуров ответил на заявление Путина о ядерной войне.