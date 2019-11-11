Галкин и Путин: как юморист глумился над президентом России

Высказывания российского комика Максима Галкина о том, что Владимир Жириновский – это "граф Дракула", которым руководит его "пахан" – президент России Владимир Путин, насмешили сеть.

Так, Галкин заявил, что если, вставая из склепа, Жириновский "пахана не признает", то Путин "его пришьет". OBOZREVATEL предлагает своим читателям вспомнить самые жесткие высказывания Максима Галкина о президенте России (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Максим Галкин фото: Instagram / maxgalkinru

Так, на днях в своем выступлении в Новосибирске Максим Галкин пошутил, что президенту России Владимиру Путину якобы "скучно" с россиянами.

"Путину самому уже скучно с нами, понимаете? Мы скучные, у нас проблемы, у нас, значит, пенсии не те, там не то сделали, тут не то. А он уже другими масштабами мыслит. Он уже Марс мысленно завоевывает. А мы тут: "Ой, как нам дальше жить?!" А он говорит: "Потерпите, затяните поясок". Мы все затягиваем – кто на поясе, кто на шее. Мы ждем. Ждем, потому что он совершенно другого масштаба уже личность", – сказал шоумен.

По словам Галкина, Путин "все соображает, он даже знает, где журавлям яйца надо было отложить".

Также в Новосибирске Галкин жестко высмеял Путина и одиозного политика Владимира Жириновского.

"Жириновский он же вообще, как граф Дракула. Его раз в пять лет будят, он из гроба встает, видит нас, кричит. И вот на кого эта слюна ядовитая попала – те 6% и идут за него голосовать не приходя в сознание. А если еще укусит кого-то по дороге, то и эти подтянутся", – высмеял Жириновского Галкин.

Максим Галкин фото: Instagram / maxgalkinru

Он добавил, что Жириновским руководит Путин.

"Вот смотрите, выборы закончились и Жириновского не видно. Он уже в склепе солью присыпанный лежит. А у Владимира Владимировича, царя нашего, золотая педаль. Он на нее нажмет и Жириновский в плохом настроении встает. А если у Жириновского очень плохое настроение, то у Путина в ядерном чемоданчике осиновый кол. Если пахана не признает он его и пришьет", – добавил комик.

Максим Галкин фото: Instagram / maxgalkinru

А в марте 2018 года Максим Галкин на концерте в Кремле пошутил про визит президента России Владимира Путина на телепередачу "Давай поженимся".

Галкин показал зрителям сцену, где президент якобы попал на программу "Давай поженимся", а там за главного холостяка страны боролись ведущие телепередачи Роза Сябитова и Лариса Гузеева.

Летом 2019-го российский юморист спародировал встречу Путина и президента Украины Владимира Зеленского. В своем Instagram Максим Галкин рассказал, что показал пародию на сольном концерте в Юрмале, однако на видео, которым поделился артист, пародии не оказалось.

А в интервью Delfi в 2015 году Максим Галкин посетовал, что в России ему особо некого пародировать.

"Когда вспоминают мои политические пародии, то это чаще всего люди ушедшие – Ельцин, Черномырдин, Новодворская, а новых героев, к сожалению, мало. У нас есть президент, который остается фигурой политической и которого можно пародировать, но его одного не будешь ведь изображать? И еще у нас есть Жириновский, но и его сколько же можно показывать?", – сказал тогда юморист.

Максим Галкин фото: Instagram / maxgalkinru

По его словам, в России "нет такой политической палитры, а отчасти ее нету потому, что так складывалась политическая обстановка, чтобы можно было кого-то изображать".

"И, соответственно, это не очень интересно. И даже если посмотреть мои политические пародии прошедших лет, то это был все-таки какой-то компромис между юмором и сатирой, а сейчас, наверное, возможна очень злая сатира, что меня никогда не интересовало, потому для меня это не органично. Хотя на концертах у меня есть политика, я рассказываю и политические анекдоты, и изображаю политиков", – поделился Галкин.

Ранее OBOZREVATEL писал, что топ-пропагандист Кремля напал на Галкина из-за Украины. Так, ведущий Владимир Соловьев прокомментировал слова юмориста Максима Галкина о том, что на российском телевидении существует цензура. По его словам, в советское время форматы шоу, которые он ведет, были просто невозможны.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал