"Уже достали и сошли с ума!" Макаревич решил спеть под стенами Кремля

Популярная российская группа "Машина времени" 12 июня выступит под стенами Кремля, несмотря на критику пользователей.

Об этом рассказал лидер музыкального коллектива Андрей Макаревич в комментарии "Говорит Москва", уточнив, что они выйдут с двумя песнями на концерт, организованный Министерством культуры.

Артист не рассказал, с какими именно композициями собирается выступить группа: "одна из них старая, одна новая", – отметил он. Макаревич заявил, что это мероприятие нацелено на то, чтобы отвлечься от политики и слушать музыку.

Андрей Макаревич Replyua.net

"Хватит везде искать политический подтекст, уже достали. Давайте музыку слушать! Ей богу, все с ума сошли просто со своей политикой", – отметил он.

Что примечательно, когда появилась информацию, что "Машина времени" выступит под стенами Кремля, Макаревич попал под шквал критике.

Уточняется, что на Красной площади также выступит Олег Газманов, Надежда Бабкина, ансамбль "Русская песня", всего запланировано выступление более 30 коллективов. Не обойдется концерт без патриарха Кирилла.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Макаревич выступил против раздачи паспортов РФ на Донбассе, из-за чего россияне накинулись на него с критикой. В числе возмущенных отличилась и скандальная певица Юлия Чичерина, Она разразилась оскорблениями, а также поведала о "гуманитарной катастрофе" и "ф*шистах" в Украине.

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