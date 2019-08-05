"Уже беременна": голая Каменских смутила фанатов явными изменениями в фигуре

Украинскую поп-диву Настю Каменских (NK), которая недавно вышла замуж за Алексея Потапенко (Потапа), заподозрили в беременности.

Так, Настя опубликовала на личной странице в Instagram фото, на котором позировала в откровенном бикини, демонстрируя свою фигуру.

Фанаты звезды посчитали, что ее тело несколько изменилось и предположили, что артистка забеременела. Другие же просто указали, что Настя поправилась.

Настя Каменских Instagram @kamenskux

"Мне кажется или ты беременна?" – написали комментаторы.

"Или беременна, или поправилась сильно", – добавили другие.

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