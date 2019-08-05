"Уже беременна": голая Каменских смутила фанатов явными изменениями в фигуре

Украинскую поп-диву Настю Каменских (NK), которая недавно вышла замуж за Алексея Потапенко (Потапа), заподозрили в беременности.
Так, Настя опубликовала на личной странице в Instagram фото, на котором позировала в откровенном бикини, демонстрируя свою фигуру.
Фанаты звезды посчитали, что ее тело несколько изменилось и предположили, что артистка забеременела. Другие же просто указали, что Настя поправилась.
Настя Каменских
Instagram @kamenskux
"Мне кажется или ты беременна?" – написали комментаторы.
"Или беременна, или поправилась сильно", – добавили другие.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В сети давно ходили слухи, что между Потапом и Настей Каменских есть роман. В октябре 2017 года они сообщили, что ставят совместную деятельность на паузу. Незадолго после этого стало известно, что Потап развелся.
В сентябре 2018 года артисты одновременно похвастались фото с Майами, а в августе отправились вместе в отпуск в Италию. Каменских периодически появлялась на публике с кольцом, которое напоминало обручальное.
До последнего пара скрывала свои отношения от публики. Историю их любви читайте по ссылке.
23 мая состоялась долгожданная свадьба Каменских и Потапенко, на которой присутствовало больше сотни гостей и знаменитостей.
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