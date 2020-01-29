Уже 38 и скоро снова родит от Иглесиаса: как выглядит красотка-теннисистка Курникова сегодня

38-летняя российская теннисистка Анна Курникова, по информации СМИ, беременна третьим ребенком от испанского певца Энрика Иглесиаса.

Так, папарацци поймали под свой прицел Курникову и Иглесиаса во время отдыха на личной яхте. На снимке, сделанным журналом HOLA!, заметен округлившийся живот спортсменки. О том, как выглядит сейчас Анна Курникова, – далее в материале OBOZREVATEL.

Анна Курникова instagram.com/annakournikova

Информация о беременности Анны Курниковой стала появляться в последнее время во многих СМИ. Так, по инсайдерской информации, которую получил испанский телеканал Telemundo Entretenimiento, третий ребенок Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса должен родиться в марте 2020 года.

При этом сами Курникова и Иглесиас, у которых уже есть двое детей, упорно игнорируют подобные сообщения.

Анна Курникова и Энрике Иглесиас 24smi.org

И это неудивительно, ведь о первой беременности спортсменки также долго не было ничего известно. Многие даже предполагали, что Курникова не вынашивала двойню, а обратилась к суррогатной матери. Все сомнения Анна развеяла публикацией фото, где она позирует незадолго до рождения двойни.

Как известно, дети Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса, близнецы дочь Люси и сын Николас, родились 16 декабря 2017 года.

На тот момент Курниковой было 36 лет, хотя однажды она заявила, что рожать планирует только после 40.

Дети Анны Курниковой instagram.com/annakournikova

Анна Курникова с сыном instagram.com/annakournikova

Энрике Иглесиас с сыном instagram.com/enriqueiglesias

Анна Курникова и ее сын instagram.com/annakournikova

За четыре года до появления детей Анна Курникова и Энрике Иглесиас переехали в дом, построенный в самом престижном районе побережья Майами, в Бухте Бискейн.

Пара купила участок за 9 миллионов долларов, а за строительство и отделку отдали 11 миллионов долларов. Рядом с коттеджем есть причал. Папарацци часто делают снимки звезд то на пляже, то на морской прогулке на яхте.

Анна Курникова instagram.com/annakournikova

В Инстаграм Анна Курникова часто делится фото и видео ее детей, также на ее странице довольно много откровенных снимков и снимков с собаками.

Анна Курникова instagram.com/annakournikova

Анна Курникова instagram.com/annakournikova

Анна Курникова instagram.com/annakournikova

Напомним, Курникова и Иглесиас встретились на съемках его клипа на песню Escape в 2002 году. При этом на съемках произошел конфликт. Как рассказывала сама Курникова, в день съемок у нее "выскочил" герпес на губе.

И как она его не замазывала слоями тонального крема, он все равно был заметен. Это очень не понравилось Энрике, который грубо заявил, что не будет "целовать прыщавую малолетку". Неизвестно, как удалось решить конфликт, но клип все-таки сняли.

А после съемок Курникова и Иглесиас были замечены вместе в клубах, вскоре стало известно об их отношениях, которые, кстати, пока не зарегистрированы официальным браком.

Анна Курникова и Энрике Иглесиас Getty Images

Анна Курникова – двукратная чемпионка турниров "Большого шлема" в парном разряде, она завершила карьеру в 2003 году.

Как сообщал OBOZREVATEL, российская телеведущая Лера Кудрявцева резко отреагировала на заявление актера Михаила Боярского о позднем материнстве, который заявил, что "в старости родить ребенка, это не мечта – это придурь".

Что там нового у Меган Маркл и принца Гарри - читай у нас в Instagram.