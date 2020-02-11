Главная Новости
11 февраля • обновлено в 17:18
МоваЯзык
Спорт Lady

/ Люди

"Ужаснее только Малахов!" Новое шоу Собчак разгневало сеть

4.3т
Читать материал на украинском

Российская журналистка и телеведущая Ксения Собчак представила свое новое шоу "Док Ток" на Первом канале и нарвалась на критику. Так, зрителям не понравилась новая программа.

В сети обвинили ведущую в том, что ее шоу похоже на шоу Андрея Малахова. Видео опубликовано на официальном Youtube-канале Первого канала.

"Ужаснее только Малахов!" Новое шоу Собчак разгневало сеть

Скриншот из видео

Новости
Ксения Собчак пострадала из-за китайского коронавируса

Первый выпуск программы посвятили делу сестер Хачатурян. На шоу пришли их мать Аурелия Дундук и старший брат Сергей.

"Ужаснее только Малахов!" Новое шоу Собчак разгневало сеть

Скриншот из видео

"Ксения, какой новый формат? Очередная чернуха, базар-вокзал", "Жду продолжения рекламы, когда в ванну полезет голый Богомолов", "Спасибо Первому каналу за возможность выключать телевизор и пораньше ложиться спать, чтобы не смотреть эту фигню", "Не зашло! Хотя и проблема важная и дело серьезное, но передача получилась абсолютно неинтересная", - пишут в сети.

"Ужаснее только Малахов!" Новое шоу Собчак разгневало сеть

Скриншот из видео

"Ужаснее только Малахов!" Новое шоу Собчак разгневало сеть

Скриншот из видео

"Ужаснее только Малахов!" Новое шоу Собчак разгневало сеть

Скриншот из видео

"Ужаснее только Малахов!" Новое шоу Собчак разгневало сеть

Скриншот из видео

"Ужаснее только Малахов!" Новое шоу Собчак разгневало сеть

Скриншот из видео

"Ужаснее только Малахов!" Новое шоу Собчак разгневало сеть

Скриншот из видео

Как сообщал OBOZREVATEL, в сентябре Собчак назвала украинцев и россиян "братскими" народами, но при этом признала незаконную оккупацию Крыма. Так, она заявила, что возвращение Крыма Украине в нынешних политических реалиях в РФ сейчас является невозможным.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Автор
Мария Дидык
Персона
Ксения Собчак
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
1
17
Смешно
2
Интересно
1
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Гоша Злой
Гоша Злой
наср...ть
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новости шоу

Топ-публикации

Топ-блоги