"Ужаснее только Малахов!" Новое шоу Собчак разгневало сеть

Российская журналистка и телеведущая Ксения Собчак представила свое новое шоу "Док Ток" на Первом канале и нарвалась на критику. Так, зрителям не понравилась новая программа.

В сети обвинили ведущую в том, что ее шоу похоже на шоу Андрея Малахова. Видео опубликовано на официальном Youtube-канале Первого канала.

Скриншот из видео

Первый выпуск программы посвятили делу сестер Хачатурян. На шоу пришли их мать Аурелия Дундук и старший брат Сергей.

Скриншот из видео

"Ксения, какой новый формат? Очередная чернуха, базар-вокзал", "Жду продолжения рекламы, когда в ванну полезет голый Богомолов", "Спасибо Первому каналу за возможность выключать телевизор и пораньше ложиться спать, чтобы не смотреть эту фигню", "Не зашло! Хотя и проблема важная и дело серьезное, но передача получилась абсолютно неинтересная", - пишут в сети.

Скриншот из видео

Скриншот из видео

Скриншот из видео

Скриншот из видео

Скриншот из видео

Скриншот из видео

Как сообщал OBOZREVATEL, в сентябре Собчак назвала украинцев и россиян "братскими" народами, но при этом признала незаконную оккупацию Крыма. Так, она заявила, что возвращение Крыма Украине в нынешних политических реалиях в РФ сейчас является невозможным.

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