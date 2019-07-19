"Ужас, не узнали": тяжело больной Моисеев испугал поклонников

Тяжело больной российский артист Борис Моисеев посетил фестиваль "Рандеву" Лаймы Вайкуле, озадачив поклонников внешним видом.

Как сообщает издание "Дни.ру", несмотря на болезнь, 65-летний артист улыбался и даже курил, а также находился в хорошем настроении.

"Каждое лето по месяцу я провожу в любимой Юрмале. У меня тут уютная трехкомнатная квартира, хотя коммунальные платежи довольно высокие. Каждый день гуляю по берегу моря, иногда захожу в магазины и радуюсь, если меня узнают. Недавно побывал в Литве, ездил в Майами. Посещаю многие концерты в зале "Дзинтари" – был на выступлении балета Аллы Духовой "Тодес", – признался он журналистам.

Борис Моисеева на фестивале Вайкуле Дни.ру

Он добавил, что живет полной жизнью. А вот возвращаться на сцену Моисеев больше не собирается. "Никогда и ни за что! Меня туда не тянет, не хочу больше выступать. Это все в прошлом", – добавил он.

Внешний вид Моисеева, несмотря на бодрость, напугал поклонников. Многие вновь заметили, что он сильно изменился, а болезнь его сильно подкосила.

"Как болезнь меняет человека", "Не узнала его", "Да Боренька, что-то не то", "Жалко", "Дай Бог здоровья", "Ужас", – расстроились поклонники.

Моисеев ест мороженое в Юрмале Дни.ру

Борис Моисеев Дни.ру

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Борис Моисеев заявил, что узнал дату своей смерти у предсказательницы в Париже. В марте его директор рассказал, что артист до сих пор не может справиться с серьезными последствиями тяжелого заболевания. Он плохо разговаривает и не может быстро сформулировать мысль.

Он также посещал юбилейный концерт близкой подруги Аллы Пугачевой. Пользователи заметили, что он очень плохо ходил и не передвигался самостоятельно.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал