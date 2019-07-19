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"Ужас, не узнали": тяжело больной Моисеев испугал поклонников

6.7т Читать материал на украинском

Тяжело больной российский артист Борис Моисеев посетил фестиваль "Рандеву" Лаймы Вайкуле, озадачив поклонников внешним видом.

Как сообщает издание "Дни.ру", несмотря на болезнь, 65-летний артист улыбался и даже курил, а также находился в хорошем настроении.

"Каждое лето по месяцу я провожу в любимой Юрмале. У меня тут уютная трехкомнатная квартира, хотя коммунальные платежи довольно высокие. Каждый день гуляю по берегу моря, иногда захожу в магазины и радуюсь, если меня узнают. Недавно побывал в Литве, ездил в Майами. Посещаю многие концерты в зале "Дзинтари" – был на выступлении балета Аллы Духовой "Тодес", – признался он журналистам.

Борис Моисеева на фестивале Вайкуле

Борис Моисеева на фестивале Вайкуле

Дни.ру

Он добавил, что живет полной жизнью. А вот возвращаться на сцену Моисеев больше не собирается. "Никогда и ни за что! Меня туда не тянет, не хочу больше выступать. Это все в прошлом", – добавил он.

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Внешний вид Моисеева, несмотря на бодрость, напугал поклонников. Многие вновь заметили, что он сильно изменился, а болезнь его сильно подкосила.

"Как болезнь меняет человека", "Не узнала его", "Да Боренька, что-то не то", "Жалко", "Дай Бог здоровья", "Ужас", – расстроились поклонники.

Моисеев ест мороженое в Юрмале

Моисеев ест мороженое в Юрмале

Дни.ру

Борис Моисеев

Борис Моисеев

Дни.ру

"Ужас, не узнали": тяжело больной Моисеев испугал поклонников
"Ужас, не узнали": тяжело больной Моисеев испугал поклонников

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Борис Моисеев заявил, что узнал дату своей смерти у предсказательницы в Париже. В марте его директор рассказал, что артист до сих пор не может справиться с серьезными последствиями тяжелого заболевания. Он плохо разговаривает и не может быстро сформулировать мысль.

Он также посещал юбилейный концерт близкой подруги Аллы Пугачевой. Пользователи заметили, что он очень плохо ходил и не передвигался самостоятельно.

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Персоны
Борис Моисеев Лайма Вайкуле
Место
Латвия Юрмала
Тег
шоу-бизнес
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