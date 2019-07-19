"Ужас, не узнали": тяжело больной Моисеев испугал поклонников

Тяжело больной российский артист Борис Моисеев посетил фестиваль "Рандеву" Лаймы Вайкуле, озадачив поклонников внешним видом.
Как сообщает издание "Дни.ру", несмотря на болезнь, 65-летний артист улыбался и даже курил, а также находился в хорошем настроении.
"Каждое лето по месяцу я провожу в любимой Юрмале. У меня тут уютная трехкомнатная квартира, хотя коммунальные платежи довольно высокие. Каждый день гуляю по берегу моря, иногда захожу в магазины и радуюсь, если меня узнают. Недавно побывал в Литве, ездил в Майами. Посещаю многие концерты в зале "Дзинтари" – был на выступлении балета Аллы Духовой "Тодес", – признался он журналистам.
Борис Моисеева на фестивале Вайкуле
Дни.ру
Он добавил, что живет полной жизнью. А вот возвращаться на сцену Моисеев больше не собирается. "Никогда и ни за что! Меня туда не тянет, не хочу больше выступать. Это все в прошлом", – добавил он.
Внешний вид Моисеева, несмотря на бодрость, напугал поклонников. Многие вновь заметили, что он сильно изменился, а болезнь его сильно подкосила.
"Как болезнь меняет человека", "Не узнала его", "Да Боренька, что-то не то", "Жалко", "Дай Бог здоровья", "Ужас", – расстроились поклонники.
Моисеев ест мороженое в Юрмале
Дни.ру
Борис Моисеев
Дни.ру
Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Борис Моисеев заявил, что узнал дату своей смерти у предсказательницы в Париже. В марте его директор рассказал, что артист до сих пор не может справиться с серьезными последствиями тяжелого заболевания. Он плохо разговаривает и не может быстро сформулировать мысль.
Он также посещал юбилейный концерт близкой подруги Аллы Пугачевой. Пользователи заметили, что он очень плохо ходил и не передвигался самостоятельно.
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