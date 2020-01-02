Увлеклась фотошопом: Лонгория жестко "спалилась" на ретуши своей фигуры

Известная американская актриса Ева Лонгория попалась на фотошопе своей фигуры в купальнике.

Так, в Instagram-stories звезда опубликовала новый снимок в бикини, на котором похвасталась стройной фигурой.

Ева Лонгория Instagram @evalongoria

Однако, как оказалось, идеальные формы Лонгории на снимке – результат фотошопа.

По всей видимости, публикуя новую фотографию, Ева не обратила внимание на то, что допустила ляп – случайно замазала себе пупок.

Ева Лонгория Instagram @evalongoria

Примечательно, что актриса и без фотошопа обладает довольно стройными формами. После рождения первенца, Лонгория всерьез занялась своей фигурой, и спустя время предстала перед поклонникам уже заметно похудевшей.

Ева Лонгория Instagram @evalongoria

Ева Лонгория Instagram @evalongoria

Ева Лонгория Instagram @evalongoria

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что российского музыкального продюсера Яну Рудковскую обвинили в злоупотреблении фотошопом.

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