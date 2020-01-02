Увлеклась фотошопом: Лонгория жестко "спалилась" на ретуши своей фигуры

Известная американская актриса Ева Лонгория попалась на фотошопе своей фигуры в купальнике.
Так, в Instagram-stories звезда опубликовала новый снимок в бикини, на котором похвасталась стройной фигурой.
Ева Лонгория
Instagram @evalongoria
Однако, как оказалось, идеальные формы Лонгории на снимке – результат фотошопа.
По всей видимости, публикуя новую фотографию, Ева не обратила внимание на то, что допустила ляп – случайно замазала себе пупок.
Ева Лонгория
Instagram @evalongoria
Примечательно, что актриса и без фотошопа обладает довольно стройными формами. После рождения первенца, Лонгория всерьез занялась своей фигурой, и спустя время предстала перед поклонникам уже заметно похудевшей.
Ева Лонгория
Instagram @evalongoria
Ева Лонгория
Instagram @evalongoria
Ева Лонгория
Instagram @evalongoria
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что российского музыкального продюсера Яну Рудковскую обвинили в злоупотреблении фотошопом.
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