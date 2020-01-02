Главная Новости
2 января • обновлено в 10:26
МоваЯзык
Спорт Lady

/ Люди

Увлеклась фотошопом: Лонгория жестко "спалилась" на ретуши своей фигуры

2.3т
Читать материал на украинском

Известная американская актриса Ева Лонгория попалась на фотошопе своей фигуры в купальнике.

Так, в Instagram-stories звезда опубликовала новый снимок в бикини, на котором похвасталась стройной фигурой.

Ева Лонгория

Ева Лонгория

Instagram @evalongoria

Новости
Как держать себя в форме: Ева Лонгория показала эффективные упражнения

Однако, как оказалось, идеальные формы Лонгории на снимке – результат фотошопа.

По всей видимости, публикуя новую фотографию, Ева не обратила внимание на то, что допустила ляп – случайно замазала себе пупок.

Ева Лонгория

Ева Лонгория

Instagram @evalongoria

Примечательно, что актриса и без фотошопа обладает довольно стройными формами. После рождения первенца, Лонгория всерьез занялась своей фигурой, и спустя время предстала перед поклонникам уже заметно похудевшей.

Ева Лонгория

Ева Лонгория

Instagram @evalongoria

Ева Лонгория

Ева Лонгория

Instagram @evalongoria

Ева Лонгория

Ева Лонгория

Instagram @evalongoria

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что российского музыкального продюсера Яну Рудковскую обвинили в злоупотреблении фотошопом.

Кто из звезд ждет пополнения, а кто развелся - читайте в нашем Instagram!

Автор
Анна Михно
Персона
Ева Лонгория
Место
США
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
5
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости шоу

Топ-публикации

Топ-блоги