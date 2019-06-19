Увезли на скорой: с дочкой Поляковой произошло ЧП

14-летняя дочь украинской певицы Оли Поляковой Мария была экстренно госпитализирована. Девочку увезли на скорой в больницу.

Об инциденте Маша Полякова рассказала на личной странице в Instagram, опубликовав снимок с кареты скорой помощи, где она лежала на носилках.

"А в скорой лежать удобно", – подписала снимок Мария.

Оля Полякова с дочерьми Сlutch.ua

Другими деталями произошедшего ни Маша, ни ее звездная мама Оля Полякова пока не поделились. Причина госпитализации также неизвестна.

Маша Полякова в карете скорой помощи Instagram @mashapolyakova

Отметим: вероятно, что в день госпитализации Маша Полякова находилась в Днепре на конференции блогеров.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее исполнительница Оля Полякова заявила, что идет в политику и создает свою политическую силу. Она указала, что не пойдет с партией на внеочередные выборы в Верховую Раду в 2019 году, а сначала наберется опыта и тогда начнет свою деятельность в парламенте.

В сети бурно отреагировали на намерение Поляковой. Пользователи даже предположили, кого из украинских звезд можно назначить на важные должности.

Позже артистка рассказала, что идет в политику, потому что нужно что-то менять в стране. Муж ее поддержал в этом начинании. Полякова объявила конкурс на лучшее название партии и даже назвала себя в шутку "служанкой народа".

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