Увеличила губы и грудь: как выглядит Юлия Волкова из "Тату" после пластики

Российская певица, бывшая солистка поп-группы "Тату" Юлия Волкова 20 февраля отмечает свой день рождения.

Так, ей исполняется 35 лет. В связи с этим OBOZREVATEL предлагает узнать, чем сейчас занимается артистка и как она изменилась со времен начала своей карьеры.

Юлия Волкова родилась 20 февраля 1985 года в Москве. В детстве училась игре на фортепиано, мастерству актера, а с 9 лет Волкова выступала в составе детского вокально-инструментального ансамбля "Непоседы".

Также Юлия Волкова снималась в детском киножурнале "Ералаш" (сюжеты "Выручи меня", "Манекен").

В 1999 году, когда Волковой было 14, юная артистка прошла кастинг и стала участницей группы "Тату", организованной сценаристом рекламных роликов Иваном Шаповаловым и композитором Александром Войтинским. Участие в этом проекте принесло Юлии Волковой и ее напарнице по дуэту Елене Катиной бешеную популярность.

В марте 2009 года менеджмент группы объявил о прекращении работы группы в полномасштабном режиме. Причиной стало то, что Юлия конфликтовала с продюсером Борисом Ренским.

С 2010 года Волкова начала сольную карьеру. В 2012 году Юлия и Лена Катина вновь ненадолго объединились для работы над юбилейным переизданием альбома 200 km/h In the Wrong Lane (10th Anniversary Edition).

Певица сольно выпустила песни All Because Of You, Rage, Woman All The Way Down, Didn’t Wanna Do It. В 2012 году Юлия Волкова участвовала в отборочном туре "Евровидения". Она исполнила песню Back to Her Future в дуэте с Димой Биланом и заняла второе место, уступив "Бурановским бабушкам".

О личной жизни Волковой известно, что в 2004 году, в возрасте 19 лет она родила дочку Викторию от телохранителя Павла Сидорова. Сейчас девочке 15 лет.

В 2007 году у Юлии Волковой родился сын от ее мужа Парвиза Ясинова, сына генерального директора компании "Мосстроймеханизация-5". Мальчика назвали Самир. В 2010 году брак Волковой и Ясинова распался.

В 2016 году стало известно, что Волкова поборола онкологическое заболевание: в 2012 году ей диагностировали рак щитовидной железы.

А в 2018 году Юлия Волкова вновь вышла замуж: о ее нынешнем супруге известно, что он непубличный человек и живет в другой стране.

В последнее время Юлию Волкову часто обвиняют в слишком большом количестве пластических операций.

Кроме того, сама певица положительно отзывается о пластической хирургии. Она не раз говорила, что между естественным старением и пластикой выберет второе, ведь если технологии позволяют выглядеть эффектно в любом возрасте, а не "сидеть и обвисать", то Юлия охотно ими воспользуется.

По слухам, Волкова скорректировала себе губы и грудь, делала татуаж. При этом многие поклонники артистки считают, что до пластики у нее была более интересная и симпатичная внешность.

Однако певица никак не комментирует эту информацию, она даже не заявляет официально о сделанных операциях, но понемногу продолжает менять внешность.

