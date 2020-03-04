Как Оксана Самойлова изменилась после пластики

Российская модель, бизнесвумен, жена рэпера Джигана Оксана Самойлова, которая в феврале 2020 года родила четвертого ребенка, часто слышит в свой адрес критику и обвинения во множестве пластических операций.

Сама Самойлова утверждает, что своей внешностью она обязана исключительно природе, спорту и здоровому образу жизни. Однако если сравнивать фото Оксаны в юности и сейчас, можно заметить, что ее лицо изменилось, а бюст стал значительно больше. Впрочем, OBOZREVATEL предлагает своим читателям самим увидеть эти снимки и сделать выводы о том, какие метаморфозы произошли во внешности знаменитости.

Оксана Самойлова после пластики instagram.com/samoylovaoxana

Так, 31-летняя Оксана Самойлова, как и большинство женщин, которые прибегают к коррекции внешности, не любит говорить на эту тему. Она призналась лишь, что увеличила грудь.

Но многие поклонники звезды, сравнивая ee фото "до и после", пришли к выводу, что пластика все же имела место.

Оксана Самойлова после пластики instagram.com/samoylovaoxana

Оксана Самойлова до и после пластики instagram.com/samoylovaoxana

К тому же, по мнению специалистов в области пластической хирургии, Самойлова воспользовалась такими услугами, как кантопластика (пластика век, которая изменила разрез глаз), лазерная шлифовка кожи в области век (которая убрала темные круги и мешки под глазами).

Также эксперты отмечают, что внешность Оксаны Самойловой изменили контурная пластика скул, губ, удаление комков Биша (благодаря чему достигается изящная линия щек), ринопластика (пластика носа), липофилинг ягодиц (увеличение ягодиц при помощи имплантов), регулярные уколы ботокса, гиалуроновой кислоты и мезотерапия.

Оксана Самойлова и Джиган instagram.com/samoylovaoxana

Оксана Самойлова после пластики instagram.com/samoylovaoxana

Оксана Самойлова после пластики instagram.com/samoylovaoxana

Оксана Самойлова после пластики instagram.com/samoylovaoxana

Все эти процедуры, по подсчетам специалистов, могли обойтись жене Джигана в сумму от 1 миллиона рублей (около 379 тысяч гривен).

"Грудь тоже сделанная у меня, и это в миллиард раз лучше, чем все растянутое и обвисшее после родов. Каждая девушка хочет становиться лучше, а каким путем достичь комфортного для себя состояния, решать только нам самим... Может, через неделю я передумаю и накачаю себе ягодицы, как у Никки Минаж", – призналась как-то сама Самойлова в своем Instagram.

Ниже предлагаем взглянуть на старые фото Оксаны Самойловой и фото, сделанные сейчас, чтобы увидеть изменения, которые произошли во внешности жены Джигана.

Оксана Самойлова до пластики instagram.com/samoylovaoxana

Оксана Самойлова до пластики instagram.com/samoylovaoxana

Оксана Самойлова до пластики instagram.com/samoylovaoxana

Оксана Самойлова до пластики instagram.com/samoylovaoxana

Оксана Самойлова до пластики instagram.com/samoylovaoxana

Оксана Самойлова до пластики instagram.com/samoylovaoxana

Оксана Самойлова до пластики instagram.com/samoylovaoxana

Оксана Самойлова до и после пластики instagram.com/samoylovaoxana

Оксана Самойлова до и после пластики instagram.com/samoylovaoxana

Оксана Самойлова до и после пластики instagram.com/samoylovaoxana

Оксана Самойлова до и после пластики instagram.com/samoylovaoxana

Оксана Самойлова до и после пластики instagram.com/samoylovaoxana

Оксана Самойлова до и после пластики instagram.com/samoylovaoxana

Оксана Самойлова до и после пластики instagram.com/samoylovaoxana

Оксана Самойлова до и после пластики instagram.com/samoylovaoxana

Оксана Самойлова после пластики instagram.com/samoylovaoxana

Оксана Самойлова после пластики instagram.com/samoylovaoxana

Оксана Самойлова после пластики instagram.com/samoylovaoxana

Оксана Самойлова после пластики instagram.com/samoylovaoxana

Оксана Самойлова после пластики instagram.com/samoylovaoxana

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Оксана Самойлова похвасталась стройной фигурой в купальнике спустя семь дней после родов.

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