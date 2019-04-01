"Увели под руки": Бузовой стало плохо после концерта в Подмосковье

Известной своим скандальным имиджем российской телеведущей и поп-певице Ольге Бузовой стало плохо после выступления.
Как сообщает "Комсомольская Правда", певица умудрилась дать за один день два концерта в Подмосковье. Такая серьезная нагрузка на организм не прошла бесследно.
По словам издания, во время второго выступления в ночном клубе в Мытищах Ольга почувствовала себя нехорошо. Она смогла дать концерт, но сразу же после финального аккорда ее увели в гримерку буквально под руки.
"Бузову увели в гримерку под руки. Было видно, что она плохо себя чувствует, Она как-то резко побледнела", — рассказали "КП" очевидцы. Артистка не смогла выйти к фанатам, как она это обычно делает.
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Отмечается, что несмотря на огромную армию недоброжелателей и критиков, Бузова очень востребованный артист. Ее гастрольный график расписан на год вперед. Кроме того, она большую часть времени проводит на съемках различных телешоу и крайне редко отдыхает. Поэтому работа без выходных дает о себе знать.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сеть слили концертный райдер скандальной российской певицы, звезды шоу "Дом-2" Ольги Бузовой. Так, артистка требует от организаторов выступлений охрану, элитный коньяк и размещение в фешенебельной гостинице.
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