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СпортLady

/Люди

"Увели под руки": Бузовой стало плохо после концерта в Подмосковье

1.9тЧитать материал на украинском

Известной своим скандальным имиджем российской телеведущей и поп-певице Ольге Бузовой стало плохо после выступления.

Как сообщает "Комсомольская Правда", певица умудрилась дать за один день два концерта в Подмосковье. Такая серьезная нагрузка на организм не прошла бесследно.

По словам издания, во время второго выступления в ночном клубе в Мытищах Ольга почувствовала себя нехорошо. Она смогла дать концерт, но сразу же после финального аккорда ее увели в гримерку буквально под руки.

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"Бузову увели в гримерку под руки. Было видно, что она плохо себя чувствует, Она как-то резко побледнела", — рассказали "КП" очевидцы. Артистка не смогла выйти к фанатам, как она это обычно делает.

Давайте поговорим о хобби 😉😍Кто чем увлекается? Знаю, что многие из моих подписчиков из своего увлечения даже бизнес сделали 🔝Кто-то вяжет, а кто-то шьёт невероятные куклы, а кто-то рисует даже комиксы. Здорово, что сегодня у нас в стране можно реализовать себя в том, что нравится! ✍ Мне тоже всегда хотелось совмещать хобби с работой 🙌🏻🎤 С юности я мечтала и любила выступать 👸🏻 Только в моем случае, помимо ощущения счастья, которое я получаю от моих людей, я чувствую перед вами колоссальную ответственность! 🙌🏻 Поэтому стараюсь ежедневно работать над собой, над тем, что делаю - вместе со своей чудесной командой 💪🏻💪🏻💪🏻

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86)

Отмечается, что несмотря на огромную армию недоброжелателей и критиков, Бузова очень востребованный артист. Ее гастрольный график расписан на год вперед. Кроме того, она большую часть времени проводит на съемках различных телешоу и крайне редко отдыхает. Поэтому работа без выходных дает о себе знать.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сеть слили концертный райдер скандальной российской певицы, звезды шоу "Дом-2" Ольги Бузовой. Так, артистка требует от организаторов выступлений охрану, элитный коньяк и размещение в фешенебельной гостинице.

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Персона
Ольга Бузова
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Никоноров Александр
Никоноров Александр
Устала под фанеру рот открывать
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