"Устраивали травлю": у Повалий высказались о скандале с ее концертом в Киеве

Продюсер и муж певицы Таисии Повалий Игорь Лихута рассказал о ее грядущем выступлении в Киеве, которое должно было состояться в честь 55-летия артистки.

О своем концерте она сообщила в конце июля, но на днях директор Дворца "Украина" Роман Недзельский заявил, что выступление является спланированной провокацией. Игорь Лихута в интервью изданию "Комсомольская правда в Украине" опроверг эту информацию.

"Мы официально оформили документы. После согласования условий представители Дворца прислали договор аренды, который был подписан, пропечатан и возвращен обратно. Также в указанный срок была внесена предоплата. Представители Дворца заверили нас, что все хорошо, предоплату они получили, а оригинал договора мы сможем забрать в ближайшее время. Пошло время и мы начали сталкиваться с игнорированием наших просьб и рабочих вопросов. А итогом всего стало то, что нам вернули предоплату, продержав ее полтора месяца, как ошибочный платеж, и договор так и не отдали", - сказал Лихута.

Кроме того, мужчина отметил, что его супруга на данный момент проживает в Украине и в РФ ездит исключительно по работе.

"Таисия ничего плохого про Украину не говорила. Предыдущая власть пять лет устраивала ей травлю. Нас обливали грязью, нам не давали возможности высказаться. Новостная политика в нашей стране была просто ужасная. Причем мне звонят с одного телеканала и говорят: "Пане Ігоре, а визараз де?" Я говорю: "Дома, в Киеве". А они: "А вы разве не в Крыму?", - говорит муж Повалий.

Как сообщал OBOZREVATEL, Повалий часто удивляет поклонников внешними переменами. Недавно в сети ее не узнали, а единственное, чем фолловеры смогли ее идентифицировать – это голос.

Позже артистка нарвалась на шквал критики. В комментариях к одной из фотографий заметили, что у нее "сыпется штукатурка". А 6 июня украинский политтехнолог даже вынужден был подписать под фотографией, что это именно она, потому что узнать артистку было сложно.

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