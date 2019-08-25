"Устали спать вместе": Тодоренко поделилась личной проблемой

Украинская певица и телеведущая Регина Тодоренко, которая вышла замуж за российского артиста Влада Топалова, рассказала о проблеме в воспитании первенца.

На своей странице в Instagram украинка опубликовала два снимка с ребенком и призналась, что пытается приручить 9-месячного сына к отдельному сну.

"Занялись укладыванием ребенка в отдельную комнатку, так как за 9 месяцев немного устали спать все вместе. Я поддерживаю совместный сон, но когда дело касается недосыпа всей семьи, пора что-то предпринимать", – написала она в посте.

Регина Тодоренко и Влад Топалов WomanHit

"Я следую четко проработанному плану, но иногда хочется просто дать грудь, чтоб не маяться полночи с укладыванием малыша", – отметила она, добавив, что ей приходится бороться со своей ленью.

"Мы, люди, так часто не желаем действовать, чтоб достичь цели, а наоборот – решаем ничего не делать, сетуя впоследствии на отсутствие результата", – поделилась размышлениями Тодоренко.

instagram.com/reginatodorenko

В комментариях к посту пользователи поделились своим опытом в воспитании малышей, а также оценили внешний вид молодой мамы.

"При совместном сне более тесная связь мама-малыш", "Ты очень хорошая мама", "Кроссовок потеряли", – пишут подписчики.

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