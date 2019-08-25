"Устали спать вместе": Тодоренко поделилась личной проблемой

Украинская певица и телеведущая Регина Тодоренко, которая вышла замуж за российского артиста Влада Топалова, рассказала о проблеме в воспитании первенца.
На своей странице в Instagram украинка опубликовала два снимка с ребенком и призналась, что пытается приручить 9-месячного сына к отдельному сну.
"Занялись укладыванием ребенка в отдельную комнатку, так как за 9 месяцев немного устали спать все вместе. Я поддерживаю совместный сон, но когда дело касается недосыпа всей семьи, пора что-то предпринимать", – написала она в посте.
Регина Тодоренко и Влад Топалов
WomanHit
"Я следую четко проработанному плану, но иногда хочется просто дать грудь, чтоб не маяться полночи с укладыванием малыша", – отметила она, добавив, что ей приходится бороться со своей ленью.
"Мы, люди, так часто не желаем действовать, чтоб достичь цели, а наоборот – решаем ничего не делать, сетуя впоследствии на отсутствие результата", – поделилась размышлениями Тодоренко.
instagram.com/reginatodorenko
В комментариях к посту пользователи поделились своим опытом в воспитании малышей, а также оценили внешний вид молодой мамы.
"При совместном сне более тесная связь мама-малыш", "Ты очень хорошая мама", "Кроссовок потеряли", – пишут подписчики.
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#прогулка #маминдень Сейчас в промежутках между съемками, секциями, кружками, студиями мы занялись укладыванием ребёнка в отдельную комнатку , тк за 9 месяцев немного устали спать все вместе. Я поддерживаю совместный сон, но когда дело касается недосыпа всей семьи , пора что-то предпринимать. Подсмотрела у @irenaponaroshku консультанта по сну и принялась за дело. Дело оказалось сложнее , чем я думала. Ведь все методики , которые я практикую в воспитании ребёнка , - очень мягкие и требуют терпения и плавных манипуляций , чтоб не травмировать ребёнка, и сделать все без стресса для семейства. Я следую чётко проработанному плану, но иногда хочется просто дать грудь, чтоб не маяться полночи с укладыванием малыша. С появлением нашего первенца я немного погрузилась в психологию и поняла, что мы , люди, так часто не желаем действовать , чтоб достичь цели , а НАОБОРОТ - решаем ничего не делать, сетуя впоследствии на отсутсвие результата. Теперь я каждый день стараюсь совладать со своей ленью , а я скажу вам честно, это оооочень непросто🤯, чтоб подавать эффективный пример маленькому человеку! Если мы не научим наших деток, их обязательно научит общество, а нам потом жить с этим результатом)) Главное, чтобы результат всех нас устраивал) #регинатодоренко #регинапутешественница Коляска - @bugaboostrollers А вы за совместный сон или против? Почему?)
Как сообщал OBOZREVATEL:
Регина Тодоренко родила первенца 5 декабря 2018 года от Влада Топалова.
Поначалу на новоиспеченных родителей обрушилась волна критики за то, что они держали в секрете подробности.
Вскоре они все же прервали молчание: Топалов рассказал о том, как чувствует себя в роли отца.
Вслед за ним о родах интригующе заговорила и новоиспеченная мама Регина.
Спустя несколько месяцев после родов пара раскрыла имя сына.Мальчика назвали Михаилом в честь отца Топалова. Сами же родители называют сына Майклом.
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