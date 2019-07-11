"Устал терпеть алкоголичку": муж Лолиты сбежал из-за пагубной привычки певицы

Известный российский блогер Лена Миро назвала причину расставания певицы Лолиты Милявской с мужем, теннисистом Дмитрием Ивановым.

Так, истинной причиной краха пятого брака артистки Миро считает алкоголизм. Об этом она написала в своем блоге на LiveJournal.

"Муж бросил Лолиту по совершенно другой причине. Имя ей — женский алкоголизм. И он намного опаснее и страшнее мужского", — заявила Миро.

Лолита Милявская и Дмитрий Иванов sobesednik.ru

Также блогерша добавила, что Лолита вовсе не такая раскованная и эксцентричная, какой хочет казаться. Но она много пьет, отсюда берутся и все ее странные поступки.

"Я не верю в то, что Лолита — просто раскованная баба, которая любит вкусно пожрать. Думаю, что она — алкоголичка, и именно это является причиной всех ее неадекватных выходок, а никак не отсутствие комплексов и свойственное многим артистам желание эпатировать публику", — написала Миро и заметила, что не только Лолита лишилась мужа по такой причине. Похожая судьба постигла и голливудскую звезду Мелани Гриффит, которую Антонио Бандерас все-таки бросил после 20 лет брака. Причина та же: устал терпеть рядом алкоголичку.

Дмитрий Иванов и Лолита Милявская Утро

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Лолита сообщила о разводе со своим пятым мужем.

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