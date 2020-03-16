"Лицо лопнет": Успенскую разнесли за неудачную пластику

Российская певица Любовь Успенская возмутила поклонников внешним видом на новой фотографии.

Так, снимок появился на личной странице артистки в Instagram.

Любовь Успенская msn.com

На фото Успенская позирует в эффектном зеленом платье и с ярким макияжем.

"Я сегодня отменила все дела и приняла приглашение моего друга Кирьянова Виктора Николаевича, Президента Российской Автомобильной Федерации, и посетила торжественную церемонию награждения чемпионов", – подписала фото певица.

Стоит отметить, что поклонников возмутил новый снимок Успенской. Пользователи вновь отметили перемены во внешнем виде артистки, которую с трудом можно узнать на фото. По мнению подписчиков, знаменитость переборщила с ботоксом.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Ксения Собчак довела до истерики певицу Любовь Успенскую во время съемок своего нового шоу "Док-ток".

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