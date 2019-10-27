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27 октября • обновлено в 12:00
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"Ноги задрала!" 65-летняя Успенская возмутила сеть прозрачным нарядом

2.3т Читать материал на украинском

65-летняя российская певица Любовь Успенская возмутила поклонников новыми фото. На них она позировала в коротком прозрачном платье. Кроме того, она опубликовала снимок на котором обнималась с певцом Валерием Меладзе.

Фото Успенская разместила на своей странице в социальной сети Instagram.

'Ноги задрала!' 65-летняя Успенская возмутила сеть прозрачным нарядом
Новости
"Не ношу трусы": 65-летняя Успенская сделала неожиданное заявление
Любовь Успенская с Валерием Меладзе

Любовь Успенская с Валерием Меладзе

instagram.com/uspenskayalubov_official

Вот и прошёл 10-й день рождения @crocuscityhall ❤️ Как всегда, лучшие артисты, лучшие зрители, полный зал и масса приятных впечатлений 🔥 Спасибо за заряд❤️ И с днём рождения ❤️ Ну а я уже готова начать тур по городам Прибалтики🔥 Москва, не скучайте, я скоро вернусь 😘 ⠀ @brandonstonemusic @keti_one_official @meladzevalerian @tamara_gverdtsiteli ⠀ #успенская #crocuscityhall #friends #stars #концерт #music

Публикация от Любовь Успенская (@uspenskayalubov_official)

"Ужасно ноги задрала. Где ваша скромность?", "Фигурка прекрасная для возраста, а в остальном стала вульгарна", "Уважайте свой возраст", "Существует тонкая грань между сексуальностью и вульгарностью", "Ужас! Меладзе в шоке", - пишут в сети.

'Ноги задрала!' 65-летняя Успенская возмутила сеть прозрачным нарядом
'Ноги задрала!' 65-летняя Успенская возмутила сеть прозрачным нарядом
'Ноги задрала!' 65-летняя Успенская возмутила сеть прозрачным нарядом
'Ноги задрала!' 65-летняя Успенская возмутила сеть прозрачным нарядом
'Ноги задрала!' 65-летняя Успенская возмутила сеть прозрачным нарядом
'Ноги задрала!' 65-летняя Успенская возмутила сеть прозрачным нарядом

Как ранее писал OBOZREVATEL, певица Любовь Успенская сделала неожиданное заявление. Так, артистка призналась, что любит покупать белье, но не носит его.

Кто из звезд ждет пополнения, а кто развелся - читайте в нашем Instagram!

Персоны
Любовь Успенская Валерий Меладзе
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