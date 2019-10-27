'Ноги задрала!' 65-летняя Успенская возмутила сеть прозрачным нарядом

65-летняя российская певица Любовь Успенская возмутила поклонников новыми фото. На них она позировала в коротком прозрачном платье. Кроме того, она опубликовала снимок на котором обнималась с певцом Валерием Меладзе.

Фото Успенская разместила на своей странице в социальной сети Instagram.

Любовь Успенская с Валерием Меладзе instagram.com/uspenskayalubov_official

"Ужасно ноги задрала. Где ваша скромность?", "Фигурка прекрасная для возраста, а в остальном стала вульгарна", "Уважайте свой возраст", "Существует тонкая грань между сексуальностью и вульгарностью", "Ужас! Меладзе в шоке", - пишут в сети.

Как ранее писал OBOZREVATEL, певица Любовь Успенская сделала неожиданное заявление. Так, артистка призналась, что любит покупать белье, но не носит его.

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