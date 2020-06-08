Успенская рассказала о проблемах со здоровьем после скандала с дочерью

Кристина Долматова Люди 17:36, 8.06.2020

Российская певица Любовь Успенская призналась, что из-за ссор с дочерью у нее ухудшилось здоровье: месяц назад она потеряла сознание, в результате чего получила множество переломов.

Об этом артистка рассказала в интервью программе "Ты не поверишь!" (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Любовь Успенская с дочерью
Фото: cosmo.ru

"Я встала ночью попить воды, зашла в ванную и потеряла сознание. Очнулась и увидела разбитую чашку, осколки... Я лежала вся в воде на мраморном полу, подняться не могла, не было сил. Доползла до кровати и даже не смогла по телефону набрать помощниц, чтобы они зашли и хотя бы что-то сделали, или скорую вызвали. В общем, утром, когда все узнали, я подняться не могла, месяц я лежала, не вставая. Уколы утром и вечером делали. У меня было множество переломов", – рассказала Успенская.

Любовь Успенская
Скриншот с видео

По словам исполнительницы, в настоящее время она продолжает лечение. Артистка регулярно посещает больницу, где ей прочищают сосуды головного мозга.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что певица Любовь Успенская обвинила во всех проблемах с дочерью Татьяной Плаксиной своего супруга Александра.

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