Главная Новости
23 марта • обновлено в 16:42
МоваЯзык
Спорт Lady

/ Люди

Успенская потеряла сознание и разбила лицо после скандала с дочерью: подробности

3.6т
Читать материал на украинском

Российская певица Любовь Успенская призналась, что из-за конфликта с дочерью у нее ухудшилось здоровье: она потеряла сознание и получила сильные ушибы.

Об этом артистка рассказала на своей странице в Instagram.

Любовь Успенская

Любовь Успенская

Instagram @uspenskayalubov_official

"Все события, которые происходили в последнее время, конечно же, подкосили меня. На днях я почувствовала себя плохо, потеряла сознание, получила сильные ушибы и не могла еще какое-то время прийти в себя. И только сегодня утром я почувствовала себя лучше", – пишет Успенская.

Однако, по словам певицы, сейчас она чувствует себя гораздо лучше:

"Проснувшись сегодня утром, я поняла, что жизнь прекрасна, что я сильный, здоровый человек. Ничто нас не сломает! Сегодня я полна сил, полна энергии, мне хочется жить и творить".

Любовь Успенская

Любовь Успенская

vokrug.tv

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что певица Любовь Успенская обвинила во всех проблемах с дочерью Татьяной Плаксиной своего супруга Александра.

Кто из звезд ждет пополнения, а кто развелся - читайте в нашем Instagram!

Автор
Анна Михно
Персона
Любовь Успенская
Место
Россия
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
3
8
Смешно
0
Интересно
1
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Шоу Люди

Новости шоу

Топ-публикации

Топ-блоги