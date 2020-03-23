Российская певица Любовь Успенская призналась, что из-за конфликта с дочерью у нее ухудшилось здоровье: она потеряла сознание и получила сильные ушибы.

Об этом артистка рассказала на своей странице в Instagram.

Любовь Успенская Instagram @uspenskayalubov_official

"Все события, которые происходили в последнее время, конечно же, подкосили меня. На днях я почувствовала себя плохо, потеряла сознание, получила сильные ушибы и не могла еще какое-то время прийти в себя. И только сегодня утром я почувствовала себя лучше", – пишет Успенская.

Однако, по словам певицы, сейчас она чувствует себя гораздо лучше:

"Проснувшись сегодня утром, я поняла, что жизнь прекрасна, что я сильный, здоровый человек. Ничто нас не сломает! Сегодня я полна сил, полна энергии, мне хочется жить и творить".

Любовь Успенская vokrug.tv

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что певица Любовь Успенская обвинила во всех проблемах с дочерью Татьяной Плаксиной своего супруга Александра.

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