Успенская показала лицо после пластики и напугала сеть. Видео

Российская певица Любовь Успенская поделилась с поклонниками видео, на котором показала свое лицо после пластических операций без макияжа.

Ролик "королева русского шансона" опубликовала в своем Instagram-аккаунте. На кадрах звезда расположилась на веранде своего дома (видео смотрите ниже).

"Если нету водки в доме, сколько хочешь в гастрономе. Дефицит. С алкоголем, с ботоксом, но есть морс. Водка подождет", – весело сказала Успенская.

Многие пользователи сети отметили, что их испугал внешний вид певицы.

"У вас губа на нос залезла", "От Успенской, которую мы знаем, только глаза остались. Что вы делаете с собой? Зачем такие губы?", "Что-то сильно перекачала губы. Даже все лицо опухло", "Будто перед этим месяц употребляла алкоголь", "Фильм ужасов", – написали в комментариях.

Успенская напугала сеть своим внешним видом скриншот комментариев

Успенская напугала сеть своим внешним видом скриншот комментариев

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Любовь Успенская призналась, что из-за ссоры с дочерью у нее ухудшилось здоровье: месяц назад она потеряла сознание, в результате чего получила множество переломов.