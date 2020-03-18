Российская певица украинского происхождения Любовь Успенская вызвала бурные обсуждения в сети показав сильно изменившуюся после громкого скандала дочь.

На своей странице в социальной сети Instagram Успенская опубликовала видео на котором ее дочь просит прощения за свое поведение.

"Извините, но ей возможно нужен специалист, помощь. Вам трудно, даже представить сложно, что вы чувствуете", "Сидит читает текст. Вы ей писали его?", "Кому и что Вы хотите доказать выкладывая подобные видео, заведомо заранее записывая Таню , видимо уже предполагая обострение ситуации. Выглядит как продуманный сценарий", "Она явно под чем-то и с психикой полный треш", - пишут в комментариях.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что певица Любовь Успенская обвинила во всех проблемах с дочерью Татьяной Плаксиной своего супруга Александра.

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