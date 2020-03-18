Российская певица украинского происхождения Любовь Успенская вызвала бурные обсуждения в сети показав сильно изменившуюся после громкого скандала дочь.
На своей странице в социальной сети Instagram Успенская опубликовала видео на котором ее дочь просит прощения за свое поведение.
Сегодня вышла очередная передача, на которой продолжилось обсуждение моей семьи и сложившейся в ней ситуации с участием Татьяны. Я хочу с вами поделиться. Вот она Таня. За день до отъезда в Америку, сожалеет относительно своего поступка в виде похода на злосчастное ток-шоу, переживает, говорит о том, что ее воротит и тошнит от этого. Сейчас она изменила свою позицию, не знаю, куда делись те слова и то, что она пыталась тогда мне сказать. В тот момент она понимала, что это был неправильный поступок. Видимо это повышенное внимание возбудило в ней ощущение, что она важна. Но, как говорит сама Таня - за неё могут сказать только её поступки. Дальше только время расставит все на свои места. Если это та цена, которую я должна была заплатить за то, чтобы она стала отдельной, целостной, самостоятельной личностью - я принимаю это. Лишь бы она была счастлива, здорова и реализована. Таня всегда хотела быть услышанной, хотела внимания. Конечно же я желала ей всего этого, но абсолютно другим путём. Я рядом, у меня нет обид. И конечно я всегда готова помочь. Надеюсь, что вся эта ситуация обратит внимание на её талант.
"Извините, но ей возможно нужен специалист, помощь. Вам трудно, даже представить сложно, что вы чувствуете", "Сидит читает текст. Вы ей писали его?", "Кому и что Вы хотите доказать выкладывая подобные видео, заведомо заранее записывая Таню , видимо уже предполагая обострение ситуации. Выглядит как продуманный сценарий", "Она явно под чем-то и с психикой полный треш", - пишут в комментариях.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что певица Любовь Успенская обвинила во всех проблемах с дочерью Татьяной Плаксиной своего супруга Александра.
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