"Всю жизнь живу в шантаже": Успенская ошарашила правдой о муже

Российская певица украинского происхождения Любовь Успенская поделилась сенсационными подробностями личной жизни.

Так, в программе "Прямой эфир" она рассказала, что разводится с мужем, бизнесменом Александром Плаксиным. По словам Успенской они уже год не живут вместе. Отмечается, что певица хотела уйти от мужа, еще когда их дочери Татьяне было четыре года, но он шантажировал ее, угрожал, что не даст справку на выезд в Россию (пара жила в Америке. – Ред.) (видео смотрите ниже).

Любовь Успенская Фото: rspletniku

"Я собираюсь подать на развод, у нас не все гладко – я ведь скрывала, что мы уже год не живем вместе. Мы часто ругались, он человек с черной энергетикой… Начиная с четырех лет Тани я хотела с ним развестись, но муж шантажировал меня, угрожал, что не даст справку на выезд в Россию. Я согласилась на все его условия, я всю жизнь живу в шантаже", – поделилась Успенская.

Александр Плаксин и Любовь Успенская Фото: woman.ru

Кроме того, она добавила, что супруг главный человек, который разрушил жизнь дочери и ее. Успенская уверена, что на ее деньги Александр Плаксин потакал всем капризам Татьяны, оплачивая ее вредные привычки и опасные увлечения. А теперь "хочет довести певицу до могилы".

"У меня такое чувство, что мой муж придумал план, чтобы меня уничтожить, довести до могилы и забрать все, что у меня есть", – заявила Успенская.

Любовь Успенская c дочерью Татьяной Фото: fakty.ua

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что дочь Любови Успенской Татьяна Плаксина заявила об издевательствах со стороны певицы.

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