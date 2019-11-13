"Успела, пока выяснили, чей Крым": Сердючка колко пошутила у Осадчей

Украинский шоумен Андрей Данилко, известный также под сценическим именем Верка Сердючка, неожиданно пошутил про Крым.

Как передает КП, это произошло во время концерта "Вечер премьер с Екатериной Осадчей", который состоялся 12 ноября в Киеве.

bigmir

Так, Сердючка вышла на сцену, чтобы исполнить свою новую композицию "Make your raine champagne" ("Сделай дождь из шампанского").

ТСН

Специально для этого выступления Верка надела костюм, в котором выступала на "Евровидении" в 2007 году. Примечательно, что для того, чтобы выступить на "Вечере премьер", артистке пришлось забирать наряд из музея в Стокгольме, где он хранится. На это Осадчая спросила: "Ты что, его украла оттуда?"

"По контракту, я имею право его забирать, если мне нужно. Пока на нацотборе на "Евровидение" все выяснили, чей Крым, я успела в нем несколько раз выступить. Гастроли у меня западные, между прочим", - ответила телеведущей Сердючка.

Politeka

Как ранее писал OBOZREVATEL, Андрей Данилко в четвертом выпуске "Х-Фактор" на канале СТБ разоткровенничался о своей груди. На такую тему его натолкнула одна из участниц Анна Иванец.

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