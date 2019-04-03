Услышали выстрел: панихида по рэперу Nipsey Hussle обернулась паникой и давкой

В Лос-Анджелесе на панихиде по американскому рэперу Nipsey Hussle (Эрмиас Асгедом), который погиб 1 апреля, произошла давка.

Как сообщает издание ABC News, сотни человек собрались около мемориала, организованного возле места, где музыкант был смертельно ранен. В какой-то момент прозвучал громкий звук, который поклонники рэпера приняли за выстрел. Это вызвало панику в толпе, и около 300 человек бросились бежать в разные стороны.

Nipsey Hussle (Эрмиас Асгедом) Фото: ABC News

Отмечается, что в результате давки пострадали 19 человек. Они были доставлены в больницы с различными травмами. Два человека получили критические травмы, еще двое — серьезны.

Как сообщал OBOZREVATEL, вночь на воскресенье, 3 февраля, стало известно о смерти известного российского рэпера Децла. Так, 35-летний Кирилл Толмацкий (настоящее имя музыканта) умер после выступленияна закрытой вечеринке в гримерке клуба.

Узнай первым в нашем Instagram, когда появится ребенок у Меган Маркл и принца Гарри!