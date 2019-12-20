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20 декабря • обновлено в 12:10
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"Ушлая дурнушка с плохим вкусом": в сети жестко высмеяли молодую жену Петросяна

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Скандальный российская блогерша Елена Миро жестко высказалась о молодой жене Евгения Петросяна Татьяне Брухуновой.

Так, в своем блоге Миро написала статью, в которой в пух и прах раскритиковала Брухунову. Особенно досталось стилю 30-летней девушки.

Татьяна Брухунова

Татьяна Брухунова

Instagram @bruhunova

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Не так давно в своем Instagram Татьяна рассказала, что когда-то участвовала в передаче "Модный приговор" в качестве эксперта.

"Брухунова в "Модном приговоре" это ржака. Где Танечка и где, простите, мода? Благодаря сериалу "Секс в большом городе" уродливых шмоточниц стали называть стильными женщинами. Это неправильно. Уродина это просто уродина, не более того. Таня колхоз, некрасивая и кривая селянка, играющая в стильную даму. Получается плохо", пишет Миро.

Татьяна Брухунова

Татьяна Брухунова

Instagram @bruhunova

"Больше скажу: Таня никогда не станет стильной. У нее нестильное лицо. Мордашку модели "Пряник" никакие шмотки, никакие аксессуары не сделают стильной, потому что стиль это не только наряды, но и черты лица. Во что Танечку ни ряди, она так и останется ушлой дурнушкой с плохим вкусом, которая увела из семьи старого Петросяна", считает Миро.

Татьяна Брухунова

Татьяна Брухунова

Instagram @bruhunova

Татьяна Брухунова

Татьяна Брухунова

Instagram @bruhunova

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Татьяна Брухунова написала в своем Instagram, что постоянно поддается нападкам из-за романа с Петросяном, ведь многих возмущает ее возраст и тот факт, что она практически заменила в его жизни юмористку Елену Степаненко.

Кто из звезд ждет пополнения, а кто развелся - читайте в нашем Instagram!

Автор
Анна Михно
Персона
Евгений Петросян
Место
Россия
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