"Ушла последняя из могикан": звезды отреагировали на смерть легендарной Галины Волчек

Знаменитости отреагировали на новость о смерти известной российской актрисы и художественного руководителя театра "Современник" Галины Волчек.

Российский артист Николай Басков на своей странице в Instagram написал, что это невосполнимая утрата: "Невосполнимая утрата в мире искусства! Ушла из жизни Галина Волчек. Соболезную родным и близким".

К реакции присоединилась балерина Анастасия Волочкова: "Ушла гениальная Галина Борисовна Волчек. Нет слов. Такая утрата", – написала она.

Известный шоумен и супруг примадонны Аллы Пугачевой Максим Галкин отметил, что Волчек была настоящей бабушкой для его детей.

"Умерла Галина Борисовна Волчек, ушла неотъемлемая часть нашего театра, нашей страны и моей семьи. Она была Мастером, нашим другом и настоящей бабушкой для наших детей. Соболезнования Денису и Кате! Нет слов", – отметил он.

Директор театра "Ленком" Марк Варшавер заявил, что из жизни ушла последняя из могикан.

"Нет слов, потому что ушла последняя практически из могикан — Галина Борисовна Волчек. Уникальный человек, великий мастер, прелестная актриса, замечательный организатор театрального дела, настоящий художественный руководитель… Крайне жаль. Это как удар по голове чем-то сильным и мощным. Только что Марка Анатольевича Захарова проводили… "Современник" тоже осиротел. Да, возраст больший, могла бы жить, она довольно сильный была человек, любящая жизнь, любящая актёров, умеющая многое делать. Очень жаль. Трагедия", – сказал он.

Галина Волчек instagram

В свою очередь, российский и советский актер Олег Басилашвили о смерти Галины Волчек сказал, что был свидетелем того, как создавался театр "Современник".

"Ее уход из нашей жизни — это большая трагедия для нас для всех. Я полон горечи, от нас ушла замечательный художник, замечательная актриса, великолепный руководитель, прекрасный педагог, воспитавший очень многих талантливых актеров в театре "Современник". Я думаю, место которое она освобождает, долго не будет заполнено таким человеком, как она", – отметил он в комментарии "360".

Галина Волчек instagram

В свою очередь, актер "Современника", заслуженный артист Михаил Жигалов от себя добавил: "Это была женщина моей судьбы".

Актриса Клара Новикова в комментарии "Лайфу" сказала, что Волчек была очень веселой и любила анекдоты. "Мы с ней на шопинг ездили, она очень это любила! Она фантастически ухаживала за собой, одевалась несмотря на свое состояние", – отметила она.

Галина Волчек 24smi.org

Мэр Москвы Сергей Собянин: "Не стало Галины Борисовны Волчек. Ужасно жаль. Невосполнимая утрата для нас, для театрального мира. Соболезную родным, близким", – написал он в Twitter.

Как сообщал OBOZREVATEL, Волчек умерла в больнице в возрасте 86 лет. По предварительной версии врачей, это произошло от отека головного мозга и легких. Ранее стало известно, что состояние артистки резко ухудшилось.

Чем болела в последнее время легендарная актриса, можно прочитать в нашем материале.

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