"Ушатал бы примадонну!" Костюшкин рассказал об неприятном инциденте с Пугачевой

Российский певец Стас Костюшкин вспомнил, как упал на примадонну Аллу Пугачеву во время выступления на "Новой волне" в 2014 году.

Так, по словам артиста, он тогда впервые выступал под фонограмму и без подтанцовки. И для того, чтобы сделать номер эффектнее, Костюшкин отправился в зал, где сидели главные звезды эстрады, среди которых была и примадонна. Певец попытался встать на перегородку, за которой находилась Пугачева, и, как он отметил, "чуть не ушатал певицу". Об этом Костюшкин рассказал в интервью программе "Алена, блин!" (видео смотрите ниже).

Алла Пугачева и Стас Костюшкин

"На фестивале решили спеть под фанеру. Пришел на репетицию, всем артистам что-то дают, а мне не дали даже танцоров. Лещенко говорит: "Ты сам справишься!" Далее начался концерт, я пою и понимаю, что есть место, где сидит президиум: Пугачева. Галкин, Басков и другие звезды. Туда когда-то ходил Энрике Иглесиас и прыгал на конструкции. Но в нем 75 килограммов, а во мне под 100. И я, значит, иду и пою. Алла Борисовна гениальная – она все просчитывает и отрицательно качает мне головой. А следом я стаю ногой на эту перегородку и она подо мной развалилась как снег. Если бы я не занимался дзюдо 5 лет, то ушатал бы примадонну, я бы лобешником закатил ей в голову. Мы бы потом еще пол концерта ее выносили", – рассказал Костюшкин.

Стас Костюшкин упал на Пугачеву во время выступления

Он также добавил, что сразу после инцидента Пугачева покинула зал. Однако певцу удалось встретиться с певицей на следующий день на дне рождения Лаймы Вайкуле и публично попросить прощения.

Стас Костюшкин Скриншот с видео

"Я извинился и Алла Борисовна мне говорит, что ничего страшного. Ну, синяк – синяк мы замажем, а полмиллиона просмотров останется! Она меня так успокоила, я ей безумно благодарен", – отметил Костюшкин.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российский комик Максим Галкин показал на видео свою именитую 71-летнюю жену, легендарную певицу Аллу Пугачеву. Она дефилировала возле своего дома.