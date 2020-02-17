"Ущербная д*ра": Остапчук унизил фанатов, обсуждающих его развод

Шоумен Владимир Остапчук снова отреагировал на критику в соцсетях и поскандалил из-за своего развода с Еленой Войченко. Так, многие поклонники ведущего комментируют его расставание с женщиной.

В результате на своей странице в социальной сети Instagram Остапчук ответил на несколько комментариев.

instagram.com/vova_ostapchuk

"Слушай сюда внимательно. Ты можешь называть кого угодно "говном", но должна понимать последствия. Ты закомплексованная, ущербная дура, которая лезет в чужую жизнь и приняла на себя роль прокурора. Я не лез в твою жизнь, но ты решила, что раз человек добился чего-то, то ты имеешь право его осуждать и говорить своё мнение. Тогда слушай: сиди дома и держи своё мнение при себе. Со своей жизнью, любовью, детьми, бывшей женой и остальными аспектами я разберусь без твоих советов. Скажи спасибо, что я уделил 20 секунд своей жизни на тебя", - написал Остапчук в ответ на комментарий одной из поклонниц.

Девушка оказалась не единственной, на кого Остапчук обратил внимание. Так, еще одну из поклонниц шоумэн назвал "еб**той".

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что экс-супруга Владимира Остапчука Елена Войченко рассказала о многочисленных изменах шоумена, которые и стали причиной развода пары.

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