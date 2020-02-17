Главная Новости
17 февраля • обновлено в 14:46
МоваЯзык
Спорт Lady

/ Люди

"Ущербная д*ра": Остапчук унизил фанатов, обсуждающих его развод

1.7т
Читать материал на украинском

Шоумен Владимир Остапчук снова отреагировал на критику в соцсетях и поскандалил из-за своего развода с Еленой Войченко. Так, многие поклонники ведущего комментируют его расставание с женщиной.

В результате на своей странице в социальной сети Instagram Остапчук ответил на несколько комментариев.

"Ущербная д*ра": Остапчук унизил фанатов, обсуждающих его развод

instagram.com/vova_ostapchuk

Новости
Слезы Кароль и реп от Остапчука: чем запомнился четвертый эфир "Голоса країни"

Love U to the moon and back 💔

Публикация от Vladimir Ostapchuk (@vova_ostapchuk)

"Слушай сюда внимательно. Ты можешь называть кого угодно "говном", но должна понимать последствия. Ты закомплексованная, ущербная дура, которая лезет в чужую жизнь и приняла на себя роль прокурора. Я не лез в твою жизнь, но ты решила, что раз человек добился чего-то, то ты имеешь право его осуждать и говорить своё мнение. Тогда слушай: сиди дома и держи своё мнение при себе. Со своей жизнью, любовью, детьми, бывшей женой и остальными аспектами я разберусь без твоих советов. Скажи спасибо, что я уделил 20 секунд своей жизни на тебя", - написал Остапчук в ответ на комментарий одной из поклонниц.

"Ущербная д*ра": Остапчук унизил фанатов, обсуждающих его развод

Девушка оказалась не единственной, на кого Остапчук обратил внимание. Так, еще одну из поклонниц шоумэн назвал "еб**той".

"Ущербная д*ра": Остапчук унизил фанатов, обсуждающих его развод

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что экс-супруга Владимира Остапчука Елена Войченко рассказала о многочисленных изменах шоумена, которые и стали причиной развода пары.

Как живется Лободе и Лорак в России - читай у нас в Instagram!

Автор
Мария Дидык
Персона
Владимир Остапчук
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
3
2
Смешно
0
Интересно
2
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Cachko Elena
Cachko Elena
правильно все написал,не лезьте в чужую жизнь,своей занимайтесь.но и вы, разведенные, не лезьте в паблик и не давайте повод,что бы вас обсуждали.вы же сами на всех углах рассказываете о своих разводах,изменах,детях,женах.молчите а тряпочку и никто вас трогать не будет...но вы не хотите этого вам,как публичным людям нужен хайп вокруг себя, что б вас не забыли...
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Новости шоу

Топ-публикации

Топ-блоги