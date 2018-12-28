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"Уроды!" Известный в России актер "прошелся" по Украине

4.2тЧитать материал на украинском

Российский актер театра и кино Алексей Гуськов в интервью для программы "А поговорить?" "прошелся" по Украине.

Так, он назвал украинское правительство "уродами" за то, что ему запретили въезд в страну. Видео было опубликовано на официальном YouTube-канале шоу (чтобы просмотреть, доскрольте новость до конца).

"Я люблю Киев, но к сожалению не могу туда сейчас поехать. Даже письма правительству писал, потому что мама очень хотела поехать на могилу отца, уроды. Говорили, что предоставят сопровождение. Но какое сопровождение для 83-летнего человека", — прокомментировал Алексей.

"Уроды!" Известный в России актер "прошелся" по Украине

Алексей Гуськов

Фото: скриншот

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Также он заявил, что в 2014 году подписал письмо в поддержку Путина за Крым, так как считает, что это российская территория.

"Да, провели референдум и так далее. Но, по понятийным вещам и по всем прочим — это российская территория, и там живут в основном граждане России. Я так действительно считаю", — добавил актер.

Как сообщал OBOZREVATEL, российский актер Иван Охлобыстин, который является сторонником террористов "Л/ДНР" и фанатом "русского мира", красноречиво высказался о ситуации в Украине, заявив, что украинцы и русские – навсегда останутся братьями.

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Prykhodko Mykola
Prykhodko Mykola
Типове рашен бидло.
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минин евген
минин евген
похоже этот хуесос уже никогда не сможет вьёхать в украину. разве только ногами вперёд.
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