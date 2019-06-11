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"Уродство!" Дочь Игоря Крутого поразила пошлыми фото с огромной грудью

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Дочь знаменитого российского продюсера Игоря Крутого Виктория засветила огромную грудь на откровенных снимках.

Так, 33-летняя Виктория Крутая обескуражила поклонников в сети пикантными фотографиями, которые она опубликовала в Instagram.

Один из самых свежих своих снимков Виктория подписала: "Очень люблю Москву! Здесь самые красивое женщины, куда не глянь. А вот к мужчинам есть вопросы".

Игорь Крутой с дочкой

Игорь Крутой с дочкой

TVNET

Поклонники девушки в сети пришли в восторг от горячего кадра, о чем они написали в комментариях. Многие отметили, что Крутая шикарно выглядит, другие же подчеркнули, что у Вики – красивая грудь.

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Молодая дочь Абрамовича показала огромную грудь: сексуальное фото

Nothing but a selfie 🤳

Публикация от Tory Story (@victoriakrut)

"Уродство!" Дочь Игоря Крутого поразила пошлыми фото с огромной грудью
"Уродство!" Дочь Игоря Крутого поразила пошлыми фото с огромной грудью
"Уродство!" Дочь Игоря Крутого поразила пошлыми фото с огромной грудью
"Уродство!" Дочь Игоря Крутого поразила пошлыми фото с огромной грудью
"Уродство!" Дочь Игоря Крутого поразила пошлыми фото с огромной грудью
"Уродство!" Дочь Игоря Крутого поразила пошлыми фото с огромной грудью
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''Роскошная женщина'': дочь Абрамовича показала пышные формы

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Публикация от Tory Story (@victoriakrut)

Как сообщал OBOZREVATEL, Виктория – старшая дочь Игоря Крутого, которая любит шокировать публику откровенными снимками. Саме же Крутой, при этом, якобы, серьезно болен, из-за чего его внешний вид нередко озадачивает поклонников.

Кто из звезд ждет пополнения, а кто развелся - читайте в нашем Instagram!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Персоны
Игорь КрутойВиктория Крутая
Теги
Новости Россиишоу-бизнес
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