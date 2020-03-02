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2 марта • обновлено в 12:54
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Ургант жестко высмеял Волочкову и нарвался на критику. Видео

4.3т
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Российский телеведущий Иван Ургант высмеял балерину Анастасию Волочкову за ее требование получить пенсию от Большого театра. В сети его раскритиковали за это.

Так, Ургант заявил, что знаменитость все время сидит на шпагате из-за того, что ей не платят пенсию с 38 лет – "остается только развести ногами". Об этом он сказал в эфире программы "Вечерний Ургант" (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Иван Ургант и Анастасия Волочкова

Иван Ургант и Анастасия Волочкова

Скриншот с видео

"Анастасия заявила, что Большой театр отказывается выплачивать ей пенсию. Покажите последние фотографии. Видите – пенсионерка! Она прикрывается вениками. Потому что у нее не хватает денег на одежду. А почему она на шпагате все время? А что ей остается делать, если ей не платят с 38 лет пенсию? Только развести ногами!" – высказался Ургант.

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Иван Ургант и Анастасия Волочкова

Иван Ургант и Анастасия Волочкова

Скриншот с видео

Отметим, что в сети телеведущего забросали негативными комментариями. Пользователи написали, что шутки про балерину были слишком злые.

"Остается только развести ногами": Ургант жестко высмеял Волочкову и нарвался на критику
"Остается только развести ногами": Ургант жестко высмеял Волочкову и нарвался на критику
"Остается только развести ногами": Ургант жестко высмеял Волочкову и нарвался на критику
"Остается только развести ногами": Ургант жестко высмеял Волочкову и нарвался на критику
"Остается только развести ногами": Ургант жестко высмеял Волочкову и нарвался на критику
"Остается только развести ногами": Ургант жестко высмеял Волочкову и нарвался на критику

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее балерина Анастасия Волочкова поделилась очередным "голым" видео и разозлила сеть.

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Автор
Кристина Долматова
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