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14 февраля • обновлено в 13:41
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"Вези меня, мразь": Ургант жестко высмеял устроившую истерику в такси фитнес-тренера

1.2т
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Российский ведущий Иван Ургант высмеял фитнес-тренера и участницу конкурса "Мисс Томск – 2013" Яну Данькову, которая "прославилась" после ролика, где она била таксиста по плечу с криками "Вези меня, мразь!".

Так, видеопародию опубликовали в Instagram-аккаунте шоу "Вечерний Ургант". В ролике Ургант орал и ругался на лифт, требуя от него "везти" (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

Иван Ургант и Яна Данькова

Иван Ургант и Яна Данькова

"Вези меня, мразь. Что ты делаешь? Меня люди ждут. Ты издеваешься надо мной? Вези меня! Нет, ты меня, повезешь, мразь... Ты издеваешься, потому что я русский, да? Если не повезешь, такие люди подъедут", – истерично кричал Ургант.

Иван Ургант

Иван Ургант

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На кадрах также видно, что в лифте не нажата кнопка этажа, до которого нужно доехать. Его соведущий Дмитрий Хрусталев заявил, что такой подход не сработает и посоветовал нажать необходимую кнопку с цифрой.

Иван Ургант

Иван Ургант

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Иван Ургант высмеял телеведущую Ксению Собчак за обнаженное видео в ванной.

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Автор
Кристина Долматова
Персона
Иван Ургант
Место
Россия
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